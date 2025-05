Deutsche Indizes im Minus: Dow Jones überrascht mit Aufwärtstrend!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine überwiegend negative Entwicklung. Der DAX notiert bei 23.111,58 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,35%. Ähnlich schwach präsentiert sich der MDAX, der bei 29.212,25 Punkten um 0,40% nachgibt. Der SDAX verzeichnet mit einem Rückgang von 0,69% auf 16.107,11 Punkte die deutlichste Abwärtsbewegung unter den deutschen Indizes. Auch der TecDAX kann sich dem negativen Trend nicht entziehen und fällt um 0,36% auf 3.682,84 Punkte. Im Gegensatz dazu zeigt der amerikanische Dow Jones eine positive Entwicklung und steigt um 0,44% auf 41.007,64 Punkte. Der S&P 500 hingegen bleibt nahezu unverändert und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,05% bei 5.606,01 Punkten. Insgesamt dominieren an den deutschen Börsen heute die roten Vorzeichen, während der Dow Jones in den USA einen positiven Impuls setzt. Der S&P 500 zeigt sich stabil, jedoch ohne klare Richtung.Fresenius Medical Care führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 3.49% an, gefolgt von Infineon Technologies mit 2.77% und Porsche AG, die um 2.68% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnet Bayer einen Rückgang von -2.60%, während Sartorius Vz.um -3.12% fiel. Zalando schloss mit einem Minus von -3.15%.Rational zeigt eine starke Performance mit einem Plus von 3.10%, gefolgt von Jungheinrich mit 2.80% und LEG Immobilien , die um 2.24% zulegten.Hochtief verzeichnet den größten Rückgang im MDAX mit -5.72%, gefolgt von Delivery Hero mit -5.82% und AUTO1 Group, die um -14.63% fiel.Heidelberger Druckmaschinen führt die SDAX-Topwerte mit einem beeindruckenden Anstieg von 7.44% an, gefolgt von Elmos Semiconductor mit 6.37% und SUESS MicroTec, die um 2.96% zulegten.Kloeckner weist einen Rückgang von -3.75% auf, während mutares um -5.59% fiel. Friedrich Vorwerk Group schloss mit einem Minus von -6.96%.Im TecDAX sticht Elmos Semiconductor mit einem Anstieg von 6.37% hervor, gefolgt von SUESS MicroTec mit 2.96% und Infineon Technologies, die um 2.77% zulegte.Kontron verzeichnet einen Rückgang von -2.66%, während Sartorius Vz. um -3.12% fiel. Nagarro schloss mit einem Minus von -3.62%.Walt Disney führt die Dow Jones-Topwerte mit einem Anstieg von 10.14% an, gefolgt von Nike (B) mit 2.17% und Honeywell International, die um 1.94% zulegten.Boeing verzeichnet einen Rückgang von -0.83%, während Unitedhealth Group um -1.15% fiel. Apple schloss mit einem Minus von -2.44%.Charles River Laboratories International führt die S&P 500-Topwerte mit einem beeindruckenden Anstieg von 15.22% an, gefolgt von Rockwell Automation mit 11.67% und Walt Disney, die um 10.14% zulegte.Super Micro Computer weist einen Rückgang von -6.07% auf, während Vistra um -6.35% fiel. International Flavors & Fragrances schloss mit einem Minus von -6.50%.