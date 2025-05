Volker Sameske erklärt, warum Krisenfestigkeit auch privat beginnt - und was Notfallkoffer, Vollmachten & Co. mit der Zukunft des Unternehmens zu tun haben (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Ein plötzlicher Ausfall des Unternehmers kann für den Betriebfatale Folgen haben - vor allem, wenn keine privaten Vorkehrungen getroffenwurden. Fehlen Vollmachten, Vertretungsregelungen oder Notfallpläne, steht dieFirma schnell auf der Kippe. Um kleine und mittelständische Unternehmen aufsolche Notfälle vorzubereiten, hat Volker Sameske die Initiative EinfachKrisenfest ins Leben gerufen. Wie sein Konzept in der Praxis fürKrisenfestigkeit sorgt, erfahren Sie hier.Viele kleine und mittelständische Unternehmen hängen von einer einzigenSchlüsselperson ab - dem Unternehmer selbst: Er ist der Motor, der dasUnternehmen vorantreibt, der Kopf hinter der unternehmerischen Vision und derentscheidende Faktor für den Erfolg. Fällt genau diese Person plötzlich aus, seies durch eine schwere Krankheit, einen Unfall oder sogar den Tod, kann dasgesamte Unternehmen ins Wanken geraten. Notfallpläne oder Versicherungen reichenin solchen Fällen nicht aus, wenn keine privaten Vorkehrungen getroffen wurden."In vielen Fällen bleibt die private Vorsorge ein blinder Fleck", mahnt VolkerSameske, Gründer der QM Academy. "Die klassische Krisenvorsorge bezieht sich oftnur auf Betriebsunterbrechungen, IT-Ausfälle oder Naturkatastrophen - doch denAusfall ihrer eigenen Person berücksichtigen nur die wenigsten Unternehmer. ImMoment des Ausfalls zeigt sich plötzlich, wie fragil das gesamte System ist -und der Betrieb stürzt innerhalb kürzester Zeit in eine unkontrollierbareKrise.""Private Vorsorge ist daher unerlässlich, um die Firma auch in Krisenzeiten aufsicheren Beinen zu halten", fährt der Experte fort. "Durch gezielte Regelungenund klare Vollmachten lässt sich im Falle eines Ausfalls der reibungsloseÜbergang sichern. Ein Spezialist, der sich mit diesen Themen auskennt, kanndabei helfen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und unvorhergeseheneRisiken zu minimieren." Volker Sameske ist Experte für die Krisenfestigkeitkleiner und mittelständischer Betriebe. Aber auch Privatpersonen hilft er dabei,sich optimal auf Krisensituationen vorzubereiten. Mit mehr als 25 JahrenErfahrung im Qualitätsmanagement entwickelt er maßgeschneiderte Lösungen, um dieEffizienz von Unternehmensprozessen zu steigern und die Handlungsfähigkeit inNotfällen zu sichern. Dabei verfolgt er einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohldie betriebliche als auch die private Absicherung umfasst. Als Gründer der QMAcademy und von Einfach Krisenfest setzt er bevorzugt auf pragmatische Konzepte,