54 % der Kleinunternehmerinnen im DACH-Raum sind Mütter / Wie Mütter Unternehmertum neu definieren (FOTO)

Köln (ots) - Mutterschaft und Unternehmertum wachsen zunehmend zusammen. Immer

mehr Frauen erkennen die Vorteile, die es bringt, die eigene Chefin zu sein. Für

viele Mütter eröffnet sich mit der Selbstständigkeit eine Chance, ihr Leben

selbstbestimmt zu gestalten - und ihre Familie auf eine Weise zu unterstützen,

die klassische Arbeitsmodelle nicht leisten können. Laut der aktuellen GoDaddy

Global Entrepreneurship Survey 2025 ist im DACH-Raum mehr als jede zweite

Kleinunternehmerin gleichzeitig Mutter . Dabei wird nicht aus der Not heraus

gegründet, sondern aus dem Wunsch, sich und der eigenen Familie ein besseres

Leben zu ermöglichen.



Selbstständigkeit als Schlüssel zu mehr Selbstbestimmung als Elternteil





Der Schritt in die Selbstständigkeit ist für viele Mütter eine wohlüberlegteEntscheidung, weil sie das ganze Familiengefüge betrifft. Ein eigenesUnternehmen zu führen bedeutet oft, deutlich mehr Zeit in die Arbeit zuinvestieren, gleichzeitig erlaubt es eine hohe Flexibilität bei derZeiteinteilung. Für engagierte Mütter kann genau diese Kombination den Ausschlaggeben. Während viele Frauen durch die Geburt eines Kindes finanzielle Einbußenhinnehmen müssen, bietet die Selbstständigkeit eine Alternative: Sie schafftneue Perspektiven auf finanzielle Stabilität. 46 % der befragtenUnternehmerinnen und Mütter aus DACH sind die Hauptverdienerinnen in ihrenHaushalten - ein klares Zeichen dafür, dass Unternehmertum zur wirtschaftlichenUnabhängigkeit beiträgt und Familien absichern kann. Für viele Frauen ist dieMutterschaft ein zentraler Antrieb, um den Schritt in die Selbstständigkeit zuwagen.Digitalkompetenz als Wettbewerbsvorteil für MütterHinter jedem von einer Mutter geführten Unternehmen steht eine Frau, die nichtnur den Alltag mit Kindern managt, sondern gleichzeitig ein wachsendes Businessim digitalen Wandel führt. Technologien spielen dabei eine Schlüsselrolle - vorallem künstliche Intelligenz (KI). Mütter lassen sich von technologischenEntwicklungen nicht abschrecken, sie nutzen sie souverän: 71 % der befragtenUnternehmerinnen mit Kindern fühlen sich im Umgang mit KI-Tools nicht nursicher, sondern über die Hälfte (54 %) von ihnen nutzen KI-Technologieninnerhalb ihres Unternehmens.Neben der Nutzung selbst spielen auch konkrete Mehrwerte eine große Rolle: KIspart Zeit - und das bedeutet für viele Mütter: mehr Freiraum. Im Schnittgewinnen sie durch den gezielten Einsatz von KI-Tools ganze acht Stunden proWoche. Das ist ein ganzer Arbeitstag, der entweder ins Business oder inwertvolle Zeit mit der Familie fließt.