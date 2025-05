ATX legt deutlich zu

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch fester geschlossen. Der Leitindex ATX legte um 1,07 Prozent auf 4.233,63 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen herrschte hingegen eine etwas schwächere Tendenz vor. Unterstützt wurde der ATX vor allem von den Kurszuwächsen der Schwergewichte Raiffeisen, Erste Group und Verbund.

In Wien gab es kaum Nachrichten von Unternehmen. Die Aktien von Mayr-Melnhof wurden zur Wochenmitte ex Dividende gehandelt. Die Papiere des Kartonherstellers verloren zwei Prozent oder 1,50 Euro. Bereinigt um den Dividendenabschlag in Höhe von 1,80 Euro schlossen die Titel im Plus.

Auf Analystenebene meldete sich die Deutsche Bank und erhöhten ihr Kursziel für die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) von 19 auf 22 Euro. Zudem wurde die Anlageempfehlung "Hold" bestätigt. Die RBI-Papiere legten um zwei Prozent auf 24,44 Euro zu.

Klar nach oben ging es auch für die Schwergewichte Erste Group und Verbund mit Kurszuwächsen von drei beziehungsweise 1,9 Prozent. Im Technologiebereich kletterten die AT&S-Anteilsscheine gar um 6,2 Prozent nach oben.

Die Titel des Mautausrüsters KapschTrafficCom gewannen 4,1 Prozent. Die Papiere von Pierer Mobility kletterten um 12,6 Prozent hoch. Seit dem Jahresauftakt liegen die Titel der KTM-Mutter aber 33 Prozent im Minus. RHI Magnesita zogen um 4,3 Prozent an.

Bei den OMV -Anteilsscheinen gab es ein Plus von 0,8 Prozent. Voestalpine sanken um 0,6 Prozent./ste/spa/APA/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,11 % und einem Kurs von 67,94 auf Tradegate (07. Mai 2025, 17:57 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um -2,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,69 %. Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 14,96 Mrd.. OMV zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,7400 %.