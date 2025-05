State of the Media Report 2025 von Cision identifiziert Wendepunkt bei Vertrauen, Technologie und Partnerschaften mit PR-Journalisten

Chicago (ots/PRNewswire) - Der 16. jährlich erscheinende Bericht beobachtet die

globalen Medientrends in den Bereichen KI, soziale Medien, Pitching-Methoden und

den Wandel der Rolle von PR



Cision, der weltweit führende Anbieter von Verbraucher- und Medienintelligenz,

hat heute seinen 16. jährlich herausgegebenen State of the Media Report

veröffentlicht - eine branchenführende Umfrage unter mehr als 3.000 Journalisten

in 19 globalen Märkten. Die diesjährigen Erkenntnisse spiegeln die

Herausforderungen und Möglichkeiten wider, die den modernen Journalismus prägen:

von den Veränderungen des Zielgruppenverhaltens und den Auswirkungen der

künstlichen Intelligenz bis hin zur anhaltenden Nachfrage nach Relevanz,

Präzision und echten menschlichen Beziehungen in der PR-Arbeit.







Cision einzigartige Einblicke in die sich entwickelnde Dynamik zwischen

Journalisten und den PR-Fachleuten, die mit ihnen kooperieren. In diese Materie

taucht der Report 2025 tiefer ein als je zuvor , zeigt regionale Unterschiede

zwischen Nordamerika, EMEA und APAC auf und beleuchtet globale Themen, die in

der heutigen Medienwelt im Mittelpunkt stehen.



"Die diesjährigen Ergebnisse offenbaren, wie sehr es für PR-Teams darauf

ankommt, den Fokus auf Präzision, Empathie und Anpassungsfähigkeit zu richten",

erklärt Jim Daxner, Chief Product Officer und Head of Strategy bei Cision . "Die

Entwicklung der Medienlandschaft schreitet schnell voran, und KI verändert die

Art und Weise, wie Inhalte erstellt werden. Das Zielgruppenverhalten ist

fragmentierter denn je, und Journalisten stehen unter enormem Druck. Unser

Bericht gibt PR-Fachleuten eine Roadmap an die Hand, damit sie in diesem Umfeld

als vertrauenswürdige und wertvolle Mitarbeitende auftreten können."



Wichtigste Erkenntnisse aus dem Report 2025:



- Relevanz ist alles: 86 % der Journalisten akzeptieren keinen Pitch, der nicht

zu ihrem Themenbereich oder ihrer Zielgruppe passt. Dies bestätigt, wie

wichtig es für PR-Teams ist, gründlich zu recherchieren und auf jede

Kontaktaufnahme individuell einzugehen.

- Pressemitteilungen bleiben unverzichtbar: Trotz des Wandels der

Medienlandschaft bezeichnen 72 % der Journalisten Pressemitteilungen weiterhin

als die nützlichste Ressource, die PR-Teams bereitstellen können. Kombiniert

mit Multimedia-Inhalten kann ihre Wirkung zudem erheblich gesteigert werden.

- KI-Einführung und Bedenken: Mehr als die Hälfte der Journalisten weltweit

nutzen heute generative KI-Tools wie ChatGPT, 72 % machen sich jedoch Sorgen

wegen inhaltlichen Fehlern in KI-generierten PR-Inhalten. Transparenz, Seite 2 ► Seite 1 von 3





