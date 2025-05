Europa wird Ukraine mit allen Mitteln unterstützen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der neue deutsche Außenminister Johann Wadephul hat zu Beginn seiner Amtszeit klare Worte in Richtung Ukraine und Russland gerichtet. "Die Ukraine kann sich auf Europa verlassen und jeder in Moskau muss wissen, dass er mit uns rechnen muss", sagte der CDU-Politiker bei einem informellen EU-Außenministertreffen in der polnischen Hauptstadt Warschau. "Europa wird diese Ukraine verteidigen und unterstützen mit allen Mitteln."

Wadephul äußerte sich am Rande des Treffens gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Jean-Noël Barrot. Mit ihm zusammen war er zuvor auch von Paris aus nach Warschau gereist. In die französische Hauptstadt hatte Wadephul Kanzler Friedrich Merz zu dessen Antrittsbesuch dort begleitet.