Beteiligungsgesellschaft Indus Holding senkt Prognose - Zölle und China belasten

Huta schrieb gestern 13:28

Guten Tag !



MMn fehlt der Indusaktie momentan bei einem Kurs zwischen 24 und 25 Euro ein Impuls. Der (nach der "Nichtkanzlerwahl" von heute ja gar nicht mehr so sichere) "Infrastrukturbooster") dürfte inzwischen auch bei der Indus eingepreist sein.

Ebenso die sicher durchaus vielversprechenden Pläne, die am CMD 2025 verkündet worden sind - einschließlich der sehr vielversprechenden "Ambition 2030" - zur Erinnerung: Bis 2030 sollen etwa 500 Mio Euro in den Kauf weiterer Beteiligungen investiert werden, der Umsatz soll auf 3 Mrd Euro steigen, das EBITA soll mindestens 330 Mio Euro betragen und das EpS soll bei mindestens 4,50 Euro liegen - auch im Kurs abgebildet worden sein - mindestens was das reine Versprechen angeht.



Wichtig wäre jetzt, dass mit den Zahlen zum ersten Quartal 2025 deutlich wird, dass das laufende Jahr besser ausfällt als das vergangene. Weitere Trigger könnten weitere Zukäufe sein. Mal sehen, was passiert...