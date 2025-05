Trends für den globalen Sommerreiseverkehr 2025

Aufenthalte in den USA und veränderte Stimmung in den USA

Inmitten globaler Spannungen und des sich entwickelnden wirtschaftlichen Drucks bleiben die Reisegewohnheiten der Amerikaner weitgehend unverändert, auch wenn sich einige Verschiebungen abzeichnen. Viele Reisende scheinen sich für einen Urlaub in der Nähe ihres Heimatlandes zu entscheiden, wobei Bedenken über internationale Reisen zu einem Anstieg der Buchungen von Inlandsflügen in den USA um 2 % beigetragen haben. Unterdessen sind die internationalen Urlaubsreisen rückläufig: Die Buchungen für Flüge in die Karibik gehen um 2 % zurück, Flüge nach Europa und Asien um 4 % und Flüge in den traditionellen US-Hotspot Mexiko um 9 %. Vor allem Großstädte wie New York City, Orlando und Miami führen die Hitliste der Inlandsreisen an, was auf einen Trend zu Reisen in die Nähe des Wohnortes hindeutet. Da die Vereinigten Staaten im Juni und Juli ein großes internationales Fußballturnier ausrichten werden, an dem Spitzenvereine aus der ganzen Welt teilnehmen, könnten Städte wie New York, Los Angeles und Miami einen Anstieg der inländischen und internationalen Fanreisen verzeichnen.