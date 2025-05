Aster Guardians Global Nursing Award gibt die Top-10-Finalisten für 2025 aus über 100.000 Anmeldungen bekannt

- Diese Finalisten wurden nach einem strengen Bewertungsverfahren ausgewählt, das von angesehenen Expertenjurys und Grand Jury Panels geleitet wurde. Der gesamte Prozess wird von den ernannten „Prozessberatern“ Ernst & Young LLP unabhängig moderiert.

DUBAI, VAE / ACCESS Newswire / 7. Mai 2025 / Aster DM Healthcare hat heute die Top-10-Finalisten für die vierte Ausgabe des Aster Guardians Global Nursing Award bekannt gegeben - eine prestigeträchtige globale Auszeichnung mit einem Preisgeld von 250.000 USD, die die außergewöhnlichen Beiträge von Krankenschwestern und -pflegern weltweit würdigt. Die 10 Finalisten wurden aus einer rekordverdächtigen Anzahl von über 100.000 Anmeldungen aus 199* Ländern in einem strengen Bewertungsprozess unter der Leitung von Expertenjuroren und Mitgliedern der Grand Jury ausgewählt. Der gesamte Prozess wird von den ernannten „Prozessberatern“ Ernst & Young LLP unabhängig moderiert.

Zu den Top-10-Finalisten für 2025 gehören: Catherine Maree Holliday (Centre for Community-Driven Response, Schweiz), Edith Namba (Mount Hagen Provincial Hospital, Papua-Neuguinea), Fitz Gerald Dalina Camacho (Mediclinic City Hospital, VAE), Dr. Jed Ray Gengoba Montayre (The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR), Dr. Jose Arnold Tariga (Insight Global Health, USA), Khadija Mohamed Juma (Tudor Subcounty Hospital, Kenia), Maheswari Jaganathan (Cancer Research Malaysia), Naomi Oyoe Ohene Oti (Korle-Bu Teaching Hospital, Ghana), Dr. Sukhpal Kaur (PGIMER, Indien), Vibhaben Gunvantbhai Salaliya (Hospital for Mental Health, Indien). Weitere Informationen über die 10 Finalisten finden Sie unter: https://www.asterguardians.com/

Dr. Azad Moopen, Gründer und Chairman von Aster DM Healthcare, sagte: „Die 10 Finalisten haben bei ihrer Arbeit außergewöhnliches Engagement, Können und Mitgefühl bewiesen - sie wurden aus über 100.000 Anmeldungen für die vierte Auflage des Aster Guardians Global Nursing Award ausgewählt. Diese Krankenschwestern und -pfleger sind nicht einfach nur Gesundheitsdienstleister, sondern echte Führungspersönlichkeiten, die Grenzen überschreiten und in ihren Gemeinschaften einen tiefgreifenden Einfluss ausüben. Ihre außergewöhnlichen Beiträge verdienen es, anerkannt zu werden, und mit diesem Preis würdigen wir ihre Leidenschaft und ihr Engagement für die Verbesserung des Lebens auf der ganzen Welt.“

Bei der vierten Ausgabe des Aster Guardians Global Nursing Award wird nicht nur der Hauptpreis in Höhe von 250.000 USD an den Gewinner verliehen, sondern auch die anderen neun Finalisten werden mit Anerkennung und Belohnungen ausgezeichnet. In der Endrunde werden Interviews mit angesehenen Mitgliedern der Grand Jury geführt, darunter: Prof. Sheila Tlou, Co-Chairperson der Global HIV Prevention Coalition und Sonderbotschafterin der African Leaders Malaria Alliance, Botswana; Prof. James Buchan, außerordentlicher Professor am WHO Collaborating Centre, University of Technology, Sydney, und emeritierter Herausgeber des Human Resources for Health Journal; Dr. Peter Carter, OBE-Preisträger und unabhängiger Berater im Gesundheitswesen, ehemaliger CEO des Central & Northwest London NHS und ehemaliger CEO des Royal College of Nursing, UK; Dr. Niti Pall, President-Elect der International Diabetes Federation, Senior Consultant bei AXA EssentiAll, Frankreich, und Board Chair von Harbr & Managing Director von Health4all Advisory, UK; und Vishal Bali, Executive Chairman von Asia Healthcare Holdings, Senior Advisor bei TPG Growth, und General Council Member der Neonates Foundation of India.

In der letzten Phase werden öffentliche Abstimmungen und Interviews mit angesehenen Mitgliedern der Grand Jury durchgeführt. Der Gewinner wird am 26. Mai 2025 auf einer Galaveranstaltung in Dubai (VAE) bekannt gegeben. *Nach data.worldbank.org/country

Über Aster DM Healthcare FZC in GCC

Das 1987 von Dr. Azad Moopen gegründete Unternehmen Aster DM Healthcare ist ein führender integrierter Gesundheitsdienstleister mit einer starken Präsenz in fünf Ländern des Golfkooperationsrates und Jordaniens. Aster hat sich der Vision verschrieben, eine zugängliche und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung anzubieten, von der Primär- bis zur Quartärversorgung, mit dem Versprechen „We will treat you well“. Das robuste integrierte Gesundheitsversorgungsmodell der Organisation umfasst 15 Krankenhäuser, 122 Kliniken und 313 Apotheken im Golfkooperationsrat, die alle Segmente der Gesellschaft über drei differenzierte Marken bedienen: Aster, Medcare und Access. Aster passt sich ständig an die sich entwickelnden Bedürfnisse der Patienten an und gewährleistet den Zugang zu qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung über physische und digitale Kanäle, was durch die Einführung der ersten Gesundheits-Super-App der Region, myAster, veranschaulicht wird.

Über Aster DM Healthcare Limited, Indien

Aster DM Healthcare Limited ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Indien mit einer starken Präsenz in der primären, sekundären, tertiären und quartären Gesundheitsversorgung durch 19 Krankenhäuser mit 5.128 Betten, 13 Kliniken, 203 Apotheken (betrieben von Alfaone Retail Pharmacies Private Limited unter der Markenlizenz von Aster) und 254 Labore und Patientenerfahrungszentren in 5 Bundesstaaten in Indien, die ein einfaches, aber starkes Versprechen an verschiedene Interessengruppen abgeben: „We'll Treat You Well“.

Zu den 10 besten Finalisten für 2025 gehören:

Catherine Holliday, Centre for Community-Driven Response, Schweiz: Catherine Holliday gründete das Centre for Community-Driven Response (CCDR), um Patientenerfahrungen neben klinischen und ökonomischen Erkenntnissen als Kernstück der Gesundheitspolitik zu verankern. Durch die Erstellung des PEEK-Protokolls (Personal Experience, Expectations, and Knowledge) hat sie eine der weltweit größten Datensammlungen zu Patientenerfahrungen aufgebaut - über 2.000 Interviews, die Strategien in verschiedenen Ländern prägen und sicherstellen, dass Patienten eine aktive Rolle in ihrer eigenen Versorgung übernehmen. Pionierarbeit leistete Catherine auch mit dem Pathways Specialist Nurse Service, einem von Krankenschwestern geleiteten Telemedizin-Modell, das unterversorgten, krisengeschüttelten und abgelegenen Gemeinden Triage, Beurteilung und Aufklärung bietet. Ihr Modell definierte die Telemedizin in der Krankenpflege neu und erweiterte den Zugang für Menschen mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen und chronischen Krankheiten in ressourcenarmen Gebieten. Catherine wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einer der 100 Outstanding Women Nurses and Midwife Leaders (2020) ernannt, erhielt den Australian Health Minister‘s Award for Nursing Trailblazers (2022) und wurde von der Australian Primary Health Care Nurses Association (2024) mit dem President‘s Award for Legacy Contribution geehrt.

Edith Namba, Mount Hagen Provincial Hospital, Papua-Neuguinea: Edith Namba ist eine mutige Führungspersönlichkeit in der Krankenpflege, die seit 27 Jahren die Patientenversorgung verbessert, Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit anführt und sich auf Programme zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt spezialisiert hat. Ausgelöst durch die dringenden Bedürfnisse, die sie während der Choleraausbrüche und der Krise im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer Gewalt beobachtete, hat Edith Namba einen Systemwandel herbeigeführt - sie leistete Pionierarbeit bei der Notfallversorgung von Überlebenden, spielte eine entscheidende Rolle bei der Einrichtung von Familienunterstützungszentren in ländlichen Gebieten und schulte das Gesundheitspersonal für eine ganzheitliche Pflege. Edith wurde auch vom CIMC für ihre ehrenamtliche Arbeit im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt in Papua-Neuguinea ausgezeichnet. Ihre Initiativen haben vermeidbare Schäden verringert, die Gleichstellung der Geschlechter gefördert und neu definiert, was es bedeutet, im Gesundheitswesen eine Führungsrolle zu übernehmen - nicht hinter einem Schreibtisch, sondern mitten in der Krise und in der Gemeinschaft.

Fitz Gerald Dalina Camacho, Mediclinic City Hospital, VAE: Fitz Gerald Dalina Camacho ist Ausbilder für Krankenschwestern und -pfleger, der von der tiefen Überzeugung beseelt ist, dass eine sichere und qualitativ hochwertige Pflege bei gut ausgebildeten Krankenschwestern beginnt. Fitz hat eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung von Sicherheitsprotokollen und Ausbildungssystemen in Krankenhäusern im Nahen Osten gespielt. Zu seinen Initiativen gehören die Einrichtung des Life Support Training Centers in Zusammenarbeit mit der American Heart Association, die Konzeption und Einführung des Continuous Medical Education- (CME)-Programms und die Entwicklung von Weiterbildungsprogrammen für die Erwachsenen- und Kinderkrankenpflege. Diese Bemühungen verbinden praktische Innovation mit globalen Standards. Fitz‘ Leidenschaft für Gerechtigkeit geht auch über das Krankenhaus hinaus, da er aktiv unterrichtet und sich ehrenamtlich in unterversorgten Gemeinden engagiert.

Dr. Jed Ray Gengoba Montayre, Zentrum für evidenzbasierte Praxis für Gesundheitspolitik, The Hong Kong Polytechnic University, Hongkong SAR: Dr. Jed Ray Gengoba Montayre ist ein weltweit anerkannter Gerontologe, Wissenschaftler und politischer Influencer, der mit seiner Arbeit den Wandel auf Systemebene in den Bereichen Altern, Unterstützung von Pflegekräften und Pflegepersonal weltweit vorantreibt. Er hat mehrere von der Weltgesundheitsorganisation in Auftrag gegebene Projekte geleitet, darunter eine globale Überprüfung von gemeinschaftsbasierten altersfreundlichen Interventionen, die als Grundlage für das WHO-Rahmenkonzept für altersfreundliches Verhalten diente, und eine kritische Analyse von Strategien zur Verbesserung der wissenschaftlichen Kompetenz bei Notfällen im Gesundheitswesen. Seine bahnbrechenden Beiträge zur Pflegeausbildung - wie die Schaffung eines interdisziplinären Studiengangs Master of Ageing, Wellbeing and Sustainability - haben die Ausbildung künftiger Führungskräfte im Gesundheitswesen neu definiert. Dr. Montayres Forschungsarbeit und digitale Innovationen, darunter Televersorgung für sozial isolierte ältere Erwachsene, prägen weiterhin eine integrative, evidenzbasierte Pflege über Grenzen hinweg. Seine Beiträge haben ihm zahlreiche Auszeichnungen eingebracht, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Distinguished Educator in Gerontological Nursing“ des US-amerikanischen National Hartford Center of Gerontological Nursing Excellence im Jahr 2021. Außerdem wurde er 2022 mit dem „Vice-Chancellor Excellence in Research“-Preis für Early Career Research der Western Sydney University ausgezeichnet und 2016 zum „New Zealand Young Nurse of the Year“ ernannt.

Dr. Jose Arnold Tariga, Insight Global Health, USA: Dr. Jose Arnold Tariga ist ein innovativer Pflegepädagoge und Verfechter des globalen Gesundheitswesens, dessen Mission durch seine eigenen frühen Kämpfe mit Vorurteilen als hoch qualifizierter, nicht westlich ausgebildeter Krankenpfleger beim Eintritt in das US-Gesundheitssystem ausgelöst wurde. Er machte aus der Not eine Tugend und entwickelte das bahnbrechende International Transition to Practice Program (ITPP), ein Modell, das heute die Art und Weise prägt, wie international ausgebildete Krankenpfleger klinische, kulturelle und kommunikative Unterschiede überbrücken. Von der Entwicklung von Modulen zur raschen Weiterbildung während der COVID-19-Pandemie bis hin zur Infragestellung systembedingter Ungleichheiten in der Pflegeausbildung hat seine Arbeit die Standards angehoben, die Verweildauer verbessert und den Zugang erweitert. Vor seiner Übersiedlung in die USA war er über neun Jahre in den Vereinigten Arabischen Emiraten für die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern verschiedener Organisationen zuständig und hielt vom Gesundheitsministerium anerkannte Vorträge und Workshops.

Khadija Mohamed Juma, Tudor Subcounty Hospital, Kenia: Khadija Mohamed Juma ist eine kenianische Krankenschwester und soziale Innovatorin, die den Zugang zu Blutspenden durch ihre technologiegestützte Plattform RedSplash revolutioniert. In nur fünf Jahren hat sie über 500 Blutspendeaktionen durchgeführt, mehr als 25.000 Blutkonserven gesammelt und schätzungsweise 75.000 Menschenleben gerettet - und damit die Notfallversorgung in Kenia revolutioniert. Khadija wurde von den Commonwealth Youth Awards ausgezeichnet und in den globalen Medien vorgestellt. Ihre App Smart Donor Search bringt Spender und Patienten in Echtzeit zusammen, während sie gleichzeitig kulturelle Tabus bricht und über 500 Freiwillige mobilisiert. Ihr mutiger, gemeinschaftsorientierter Ansatz definiert die Zukunft des Zugangs zur Gesundheitsversorgung in Afrika neu.

Maheswari Jaganathan, Cancer Research Malaysia: Maheswari Jaganathan ist eine landesweit anerkannte onkologische Krankenschwester, die Pionierarbeit für das malaysische Patientennavigationsprogramm geleistet hat, das die Brustkrebsversorgung verändert hat, indem es mehr als 4.700 neu diagnostizierte Frauen erreicht und kritische Lücken in Bezug auf Zugang und Chancengleichheit geschlossen hat. Dieses Programm, das inzwischen in mehreren malaysischen Krankenhäusern umgesetzt wird, verbindet klinische Unterstützung mit finanzieller, rechtlicher und emotionaler Betreuung und verbessert so die Ergebnisse für die Patientinnen erheblich. Ihre Arbeit wurde von der Weltgesundheitsorganisation anerkannt und definiert die Krankenpflege als eine Kraft für den Systemwandel neu. Sie plant die Gründung einer Navigationsakademie für Südostasien - eines regionalen Zentrums des Lernens und der Zusammenarbeit, das sich auf den Systemwandel, KI, mHealth und Forschung konzentriert und Krankenschwestern an der Spitze des Wandels im Gesundheitswesen positioniert.

Naomi Oyoe Ohene Oti, Korle-Bu Teaching Hospital, Ghana: Naomi Oyoe Ohene Oti ist eine national und international anerkannte Pflegeleiterin in der onkologischen Pflege und wurde für ihre Beiträge zur Krebsversorgung, Forschung und Ausbildung in Afrika mehrfach ausgezeichnet. Sie spielte eine entscheidende Rolle bei der Einrichtung eines formellen Ausbildungsprogramms für onkologische Pflegekräfte in Ghana. Unter ihrer Leitung hat das Zentrum über 60 onkologische Pflegefachkräfte und 10 Breast-Care-Krankenschwestern ausgebildet. Sie ist Mitglied des Ausbildungs- und Schulungsausschusses der African Organisation for Research and Training in Cancer (AORTIC) und Mitprüferin des Global Bridges Oncology GM Grant. Sie hat kontinentale Kompetenzen und Strategien in der Krebskrankenpflege mitgestaltet und mehr als 48 Krankenschwestern aus afrikanischen Ländern als Mentorin betreut. Ihre Initiativen zur Förderung der von Krankenschwestern geleiteten Ausbildung und Forschung revolutionieren die Krebsversorgung und positionieren die Krankenpflege als zentrale Kraft bei der Krebsbekämpfung in Afrika.

Dr. Sukhpal Kaur, PGIMER, Indien: Dr. Sukhpal Kaur ist eine Pionierin in der indischen Krankenpflege, die in ihrer 34-jährigen Karriere neu definiert hat, wie evidenzbasierte Pflege die Schwächsten erreicht. Motiviert durch den dringenden Bedarf an von Krankenschwestern geleiteten Innovationen in unterversorgten Gebieten spielte sie eine Schlüsselrolle bei der Sicherung nationaler interdisziplinärer Forschungszuschüsse - sie entwickelte mobile Apps, Protokolle für die häusliche Pflege und einheimische Therapien, die die Ergebnisse für Krebspatienten, bettlägerige ältere Menschen und Familien in ländlichen Gebieten verbessert haben. Durch ihren Beitrag zu von Krankenschwestern geleiteten Spezialkliniken und die Umgestaltung der Ausbildung durch Simulation und kompetenzbasiertes Lernen schlägt sie eine Brücke zwischen akademischer Exzellenz und Wirkung an der Basis - und macht mitfühlende, forschungsbasierte Pflege dort zugänglich, wo sie am dringendsten benötigt wird.

Vibha Salaliya, Hospital for Mental Health, Indien: Vibha Salaliya ist eine landesweit anerkannte Krankenschwester für psychische Gesundheit und Trägerin des Florence Nightingale Award. Sie war maßgeblich an der Einführung des Peer Support Volunteer- (PSV)-Modells beteiligt, das inzwischen in vier staatlichen psychiatrischen Kliniken in Gujarat eingeführt wurde. Durch diese revolutionäre Initiative haben mehr als 3.000 psychisch Kranke wirtschaftliche Unabhängigkeit erlangt, und 426 Patienten wurden von Pflegeempfängern zu Pflegegebern - und durchbrachen damit das Stigma und den Kreislauf der Institutionalisierung. Durch ihre klinischen Innovationen konnte die Dauer der Krankenhausaufenthalte von 90 auf 43 Tage drastisch reduziert werden, indem psychotherapeutische Ansätze, Training von Lebenskompetenzen, Strategien zur Wiedereingliederung in die Familie und Initiativen zur beruflichen Rehabilitation integriert wurden. Außerdem hat sie über 6.000 Fachkräfte in ganz Gujarat geschult.

