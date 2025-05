Trump-China: Alles eingepreist vor Fed-Entscheidung zu Zinsen?

Trotz der Hoffnung, dass die Trump-Regierung nun direkt mit China spricht, sind die US-Aktienmärkte vor der wahrscheinlichen Entscheidung der Fed, die Zinsen unverändert zu lassen, nicht gerade euphorisch. Warum? Es ist ein "sell the news event" - die Kurse waren zuletzt in einer Hoffnungs-Rally stark gestiegen. Diese Gespräche zwischen China und der Trump-Regierung werden alles andere als einfach - noch ist ein irgendwie gearteter Deal in sehr weiter Ferne. Was weitere Anstieg der US-Aktienmärkte schwierig macht: US-Kleininvestoren sind bereits all-in (vor allem über Optionen) - anders als vor allem Hedgefonds. Damit sind die Positionen gewissermaßen in den schwachen Händen. Die Fed und Powell dürften heute wenig ändern an ihren Aussagen zu den Zinsen: man wartet ab, wie sich die Lage entwickelt..

