bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 Kilometer auf alle neuen vollelektrischen Pkw-Modelle(1) (FOTO)

Rüsselheim am Main (ots) - PEUGEOT ALLURE CARE wird zu PEUGEOT CARE(1) und

erweitert den Schutz auf die gesamte vollelektrische Pkw-Palette bestehend aus 9

Modellen, einschließlich PEUGEOT E-Rifter (Energieverbrauch: 18,3-19,1 kWh/100

km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(2)), PEUGEOT E-Traveller und PEUGEOT

E-Expert Kombi. Durch diese Ausweitung des Schutzes ermutigt PEUGEOT noch mehr

Kundinnen und Kunden, sich für 100 Prozent Elektromobilität zu entscheiden.



Anfang 2024 war PEUGEOT der erste europäische Hersteller, der für seine 100

Prozent elektrischen Modelle einen Schutz von bis zu 8 Jahren bzw. bis zu

160.000 km lancierte. Dieses Programm ist ein Beweis für das Vertrauen von

PEUGEOT in die Qualität und Zuverlässigkeit seiner vollelektrischen Fahrzeuge

sowie für die Entschlossenheit der Marke, ihre Kundschaft zum Umstieg auf eine

nachhaltigere Mobilität zu ermutigen.





- 80 Prozent der Kundinnen und Kunden von PEUGEOT geben an, dass PEUGEOT CAREdas Vertrauen in Elektrofahrzeuge stärkt.Anderer Name, gleicher einzigartiger Schutz: Aus PEUGEOT ALLURE CARE wurde zum1. Mai 2025 PEUGEOT CARE. Es ist ein Programm, das den Elektromotor, dieBatterie und die verbaute Ladetechnik, den Antriebsstrang und die wichtigstenelektrischen und mechanischen Komponenten abdeckt und diese bis zu 8 Jahre bzw.bis zu 160.000 km (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuersteintritt), gemäß den Bedingungen des Programms schützt.(1)Der Besondere Schutz wird nach einer regelmäßigen Wartung des Fahrzeuges durcheinen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner bis zur nächsten regelmäßigenWartung aktiviert bzw. erneuert, die im Garantie- und Serviceheft des Fahrzeugesangegeben ist. Er ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, waszuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOTCARE.(1)Damit der Übergang zur 100-prozentigen Elektromobilität noch leichter fällt,wird PEUGEOT CARE ab sofort auf alle Neuwagenbestellungen inklusive dem PEUGEOTE-Rifter, PEUGEOT E-Traveller und PEUGEOT E-Expert Kombi ausgeweitet. Dasbedeutet, dass die gesamte Palette der vollelektrischen Pkw von PEUGEOT(bestehend aus 9 Modellen), die breiteste unter allen europäischenMainstream-Herstellern, nun von PEUGEOT CARE profitiert.PEUGEOT CARE ist Teil des PEUGEOT Elektroversprechens, das darauf abzielt, beiKundinnen und Kunden die Zuverlässigkeit und das Aufladen von 100 Prozentelektrischen Modellen sicherzustellen:- bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km Garantie (je nachdem, was nach