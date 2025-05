INDUS Holding - Aktie im Rampenlicht - 07.05.2025

INDUS Holding fördert mittelständische Unternehmen in verschiedenen Branchen und ist führend im deutschen Beteiligungsmarkt. Konkurrenz besteht durch Aurelius und andere. Ihr USP liegt in der langfristigen strategischen Unterstützung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von INDUS Holding in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +23,51 % bestehen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,66 % geändert.

Die Beteiligungsfirma Indus Holding hat wegen der US-Zollpolitik und Exportkontrollen in China die Prognosen für das laufende Jahr gesenkt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen soll nun bei 130 …

INDUS Holding AG has adjusted its 2025 financial forecast, reflecting the complex challenges posed by international trade policies and market dynamics.

Die INDUS Holding AG hat ihre Umsatz- und Gewinnprognosen für 2025 gesenkt. Grund sind reduzierte Erwartungen der Beteiligungen und verschärfte Exportkontrollen in China. Es drohen Umsatzverluste von bis zu 40 Mio. Euro und ein EBITA-Rückgang von …