Zoll-Chaos belastet - Fed lässt Leitzins unverändert

vonHS schrieb 01.05.25, 23:10

Donald Trump weitete den Handelskonflikt zum Beginn des Monats auf Grund eines "Notstands" einfach umfassend "auf Alles" aus! Das tat meinem Depot überhaupt nicht gut. Anfangs gaben gleich 10 Aktien 10 % Ihres Kurswertes ab und das Depot war an nur einem Tag im Nu 4 % weniger wert. In den folgenden April-Tagen stürzte das Depot vom Hoch im März 2025 von über 12% ruckzuck kurzzeitig sogar wieder in die aus den Jahren 2022 - 2024 noch "gewohnten" roten Zahlen. Im weiteren Monatsverlauf verbesserte sich das Fiasko wieder etwas, aber nicht ganz.





Was hat sich im Depot getan...?



Es war überhaupt nicht lustig, allein an zwei Tagen in Folge eine fünfstellige Buchgewinn-Schmelze mitansehen zu müssen. Vom Hoch Ende März von über 12% Jahresplus auf einen fast 6%igen Jahresverlust war schon eine bemerkenswerte Volatilität (siehe Bild unten). Und die noch gar nicht so lange erreichte 100.000-Marke (inzwischen ist sie durch Kurserholungen und weitere Nachkäufe wieder überschritten) fiel im April 2025 kurzfristig auch schon wieder, weil sich die nach den roten Jahren 2022/2023 ab Herbst 2024 endlich und mühsam erkämpften Buchgewinne vollständig auflösten. Das Depot war - seit dem Startzeitpunkt gerechnet - kurzzeitig sogar wieder komplett im Minus .



Inzwischen haben die Finanzmärkte dem Zoll-König gezeigt, was sie von all dem halten und ihn wohl immerhin zum Nachdenken gebracht...? Man weiß aber immer noch nicht, ob das Zusammenreißen von 100 gewachsenen Jahren in 100 Tagen nur Verhandlungstaktik oder Reduzierung amerikanischer Schulden durch sinkende Zinsen, Protektionismus, Dollarschwächung, Handelskonflikt, Dummheit, Schwächung der Insitutionen und Stärkung der Präsidentenmacht, Insiderhandel oder was sonst auch immer gewesen war, noch ist oder letztendlich mal werden soll...



Mit der 90tägigen Pausierung des Handelskonflikts (zumindest in großen Teilen, denn die 10% sind ja noch immer da) nach etwa eineinhalb Wochen bekam mein Depot plötzlich einen unglaublichen Schub von 8,5% Plus in nur wenigen Minuten ! Das relativierte sich zwar noch am selben Tag, aber inzwischen ist nicht nur der Gesamtertrag seit Depotstart wieder positiv, sondern auch die Jahresperformance 2025 befindet sich wieder im grünen Bereich.

Warum die Aussagen von Trump nach Ostern in den letzten April-Tagen zu einer so deutlichen Markterholung beitrugen, kann ich nicht wirklich nachvollziehen... Der Sturm ist meines Erachtens nicht vorüber!



Verkauft habe ich wie gewohnt im April 2025 dennoch nichts.



Meine Reihe der berühmten Mini-Sparpläne à 25,00 € habe ich leicht verändert . Ich beendete den Mini-Sparplan auf Wallgreens Boots Alliance Inc. (von der laufenden Restrukturierung kann ich nicht mehr profitieren, denn es steht ein Going Private (Übernahme) an, was zur Realisierung meiner satten Buchverluste führen wird...) und habe den Mini-Sparplan auf die Bayer AG wieder aufgenommen - trotz (nahezu) fehlender Dividende. Aber sowohl der Handelskonflikt-Marktschock als auch der geplante "Neustart" mit der anstehenden großen Kapitalerhöhung als TOP auf der Hauptversammlung führten nicht deutlich zu wirklich neuen Tiefstkursen. Zudem richtete ich noch schnell einen etwas größeren Sparplan auf United Internet AG ein. Alle anderen Sparpläne laufen unverändert weiter.



Der Trost bei all diesen Turbulenzen (sie hatten bisher nur eine ziemlich kurze Dauer) ist: die Einkaufskurse verbilligen sich... 🙃



Überraschende Einzelkäufe gab es im April 2025 immerhin einen. Ansonsten waren meine schon länger und teils inzwischen seit Jahren im Markt liegenden Limit-Kaufkurse wohl noch immer zu niedrig bemessen. Am knappsten war es diesmal bei M&G Invest Plc., da meine Order nicht an der Börse Stuttgart (wo mein Limitkurs erreicht wurde) lag. Das war so ähnlich wie beim verpassten Nachkauf im September 2024 bei ThyssenKrupp AG, als mein Limit-Kaufkurs um 0,026 € verfehlt wurde. Aber wenn diesmal alle meine Limit-Kurse gegriffen hätten, hätte ich jetzt ein großes Liquiditäts-Problem. Das ganze Kaufkapital müsste ja schnell flüssig sein...

Neu in mein Depot schaffte es im April 2025 daher nur die italienische Saipem SpA, die in diesem Jahr ersmals wieder eine Dividende zahlt. Es handelt sich um eine ehemalige Sparte des italienischen Energiekonzerns Eni SpA mit Ingenieursdienstleistungen für die Planung, den Bau und den Betrieb komplexer Infrastrukturen sowohl im Offshore- als auch im Onshore-Energiebereich.



Bild: 11730_20250501221951_20250404_Kaufnachweis_Saipem-SpA



Mal sehen, ob ich die Aktie nach der Dividende behalte...

--> Was würdet Ihr mit diesem Kauf dann tun?





Wie sah der Cash-Flow aus...?



Einen weiteren Trost haben Dividenden-Investoren, denn Einzahlungen auf das Konto laufen - bisher - einfach weiter. Allerdings handelte es sich um den ersten Monat im laufenden Jahr, in dem die Einnahmen geringer als im Vorjahr waren. Ich musste zudem eine elftägige Pause auf meinem Konto verkraften. Bisher hatte auf meine Nachfrage (abgesehen vom "Tipp" 🤔, Tagesgeld bei der TradeRepublic Bank GmbH anzulegen, das monatlich ausgezahlt wird) leider niemand eine Idee, wie ich diese Zeit ohne Geldeingänge in künftigen Jahren überbrücken kann - schade...! 😢 Wenn ich dagegen allgemein Aktien ohne eine Frage verlinke, dann werden diese kommentiert, aber sich zugleich beschwert, dass ich keine eigene Meinung dazu abgebe... 🙄



Die Einnahmen im April 2025 ergaben sich aus 20 (13) Dividenden, 7 (7) ETF-Ausschüttungen und einem 1 (0) Zinsertrag, weil es seit langem mal wieder tatsächlich von den Nachrang-Crowd-Darlehen bei BERGFÜRST von der WINCON Projektgesellschaft Am Juliusturm GmbH+Co. KG doch noch eine Ausschüttung gab - sogar inklusive Verzugszinsen. In Summe erzielte ich in diesem Monat Nettoerlöse von 182,23 € , was -384,55 € (-67,85%) unter dem April 2024 lag:



Bild: 11730_20250501225534_20250430_Netto-Kapitaleinkuenfte



Im Vorjahr zahlten BASF SE und RTL Group SA ihre Dividenden bereits im April 2024 aus (was 2025 wieder auf den Mai normalisiert wurde). Rechnet man diese beiden Erträge aus der Vorjahreszahl heraus, so sähe die Veränderung im Jahresvergleich mit +29,20 € (+19,08%) natürlich besser aus.





Was machen die Erträge...?



Die Einnahmen stellen sich im abgelaufenen Monat recht homogen dar. Zudem gab es bei Realty Income Inc. auch in diesem Monat erneut eine Anhebung der monatlichen Dividende, wenn auch nur um 0,0005 $ ( +0,19% ). Bei HSBC Holdings Plc. (die rechnen das immer in Dollar um) lag die abschließende Dividendenzahlung für 2024 bei 0,273198 £, was um 0,024912 £ ( +10,0% ) über dem Vorjahr lag (da hatte ich die Aktie aber noch nicht). Immerhin positive Veränderungen, aber all das gleicht bei dem sinkenden Dollar natürlich gar nichts aus, weil zudem die Schaeffler AG Ihre Jahresdividende 2025 um gleich -44,45% auf 0,25 € senkte...



Diese 28 Einnahmen gab es aus meinen Depotwerten im April 2025:



Bild: 11730_20250501224810_20250430_Quelle-Kapitaleinkuenfte





Was macht die Rendite...?



Die war ganz schön volatil in diesem Monat. Am 10.04.2025 war das Depot sogar nach exakt sieben Monaten auf den Tag genau erstmals wieder komplett in den roten Zahlen ( -0,24% ). Die Jahresperformance 2025, die in den ersten drei Monaten fast wie am Lineal gezogen nach oben kletterte, sieht nun (laut Screenshot von Divvydiary) so aus:



Bild: 11730_20250501221119_20250430_Depotperformance_Kurse



Die Entwicklung des Gesamtdepots bei comdirect (gerechnet ohne Kosten) ist trotz Rückgang seit seinem Beginn noch immer positiv: +10,27% (13,66%). Auch bei Divvydiary (also mit Kosten gerechnet) verringerte sich das Depot-Plus seit Start auf +9,23% (12,11%). Natürlich reduzierte sich in einem solch volatilen Monat das gesamte Vermögen, bei mir um -1,46% (-0,38%). Betrachtet man ausschließlich das Depot, ist der Vermögenszuwachs im April 2025 laut Divvydiary mit -3,50% (-1,44%) im zweiten Monat in Folge negativ , hatte sich von dem deutlichen Zwischentief der Jahresperformance mit -12,46% aber überraschend bis zum Stichtag am 30.04.2025 erheblich verbessert...



Die im zweiten Monat in Folge negative Depot-Entwicklung haben seit 01.01.2025 diese folgenden TOP-5-Aktien weiterhin abgemildert:

1. (1.) ThyssenKrupp AG +155,55% ,

2. (4.) Bilfinger SE +61,30% ,

3. (5.) Wacker Neuson SE +61,20% ,

4. (2.) SES SA +55,00% und

5. (3.) Medical Properties Trust Inc. ,+38,97 .

Aus den TOP-5 ist auch diesmal keine Aktie rausgefallen, es veränderte sich lediglich die Reihenfolge.



Die FLOP-5-Aktien haben in diesem Monat gleich zwei Mal Verstärkung bekommen. In meinem Depot sind das seit dem 01.01.2025 jetzt diese fünf Aktien:

1. (1.) Indie Semiconductor Inc. -57,50% ,

2. (4.) Whirlpool Corp. -38,10% ,

3. (3.) PayPal Holdings Inc. -29,49% ,

4. (--) Dow Inc. -29,33%

5. (--) The AES Corp. -29,33%

Die Wertpapiere von von MPC Container Ships ASA wurden trotz höheren Verlusten von -25,09% nun von sieben schlechteren Aktien auf Platz 8 (5.) und die Aktien von Hafnia Ltd. mit leicht verbesserten Verlusten von immer noch -20,29% von zehn schlechteren Aktien auf Platz 11 (3.) verdrängt.



Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen muss ich transparenterweise darauf hinweisen, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und auch ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2025 gemäß der comdirect angegeben.



Die fünf Wertpapiere mit dem höchsten Depotanteil sind zum 30.04.2025 laut Divvydiary mit zusammen 34,63% (35,18 %) weiterhin die bekannten fünf Aktien aus den ersten drei Monaten des Jahres 2025, erneut in leicht veränderter Reihenfolge:

1. (1.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,87%),

2. (2.) Allianz SE (7,52%),

3. (5.) Bilfinger SE (6,83%),

4. (3.) BASF SE (6,71%) und

5. (4.) Pampa Energia SA ADR (5,70%)



Was machen die Ziele...?



Der April lag bei den Einnahmen im Jahr 2025 erstmals unter denen des Vorjahres, was es um so unwahrscheinlicher macht, die Vorjahreserträge überhaupt annähernd zu erreichen.



Ich wundere mich - trotz der weiter vorhandenen Probleme - über die überraschend deutliche Kurserholung im abgelaufenen Monat, freue mich aber natürlich über die besseren Kurse in meinem Depot.



Auch Euch weiter bessere Kurse im Wonnemonat Mai und natürlich beste Dividendeneinnahmen wünscht

vonHS