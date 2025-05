Merz verteidigt schärferen Kurs in Migrationspolitik

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den verschärften migrationspolitischen Kurs Deutschlands mit mehr Zurückweisungen an den Grenzen verteidigt. Die Kontrollen an den Binnengrenzen könnten nur ein Übergang sein, sagte Merz dem Sender "Welt TV". "Aber sie sind halt notwendig, solange wir eine so hohe irreguläre Migration in der Europäischen Union haben."

Deutschland sei ein Land in der Mitte Europas, das davon mit am meisten betroffen sei. Das habe er auch den Gesprächspartnern in Polen und Frankreich gesagt, betonte Merz, der heute bei Antrittsbesuchen in Paris und Warschau Frankreichs Präsident Emmanuel und den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk traf.