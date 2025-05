CDW Corporation - Aktie im Rampenlicht - 07.05.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CDW Corporation in den letzten drei Monaten Verluste von -24,58 % verkraften.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

CDW Corporation (Nasdaq: CDW), a leading multi-brand provider of information technology solutions to business, government, education and healthcare customers in the United States, the United Kingdom and Canada, today announced that its Board of …