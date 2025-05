Zahlen und Ausblick von Disney begeistern Anleger - 2-Monatshoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Walt Disney haben am Mittwoch mit einem Kurssprung auf einen unerwartet optimistischen Ausblick des Unterhaltungsriesen reagiert. Zuletzt notierten sie 11,1 Prozent im Plus bei 102,38 US-Dollar. Damit übersprangen sie sämtliche mittel- bis längerfristigen Trendlinien und erklommen den höchsten Stand seit mehr als acht Wochen. Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Verlust von rund 8 Prozent zu Buche.

Dank des Geschäfts mit Freizeitparks und Streaming trotzt Disney der Zoll-Unsicherheit, die auch die Filmbranche erfasst hat. Während viele US-Unternehmen ihre Prognosen zurückziehen, übertraf Disney mit seinen Geschäftszielen die Erwartungen der Analysten. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz um 7 Prozent. Unter dem Strich gab es einen Gewinn von knapp 3,28 Milliarden Dollar nach roten Zahlen von 20 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.