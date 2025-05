Jefferies senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 60 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen von 65 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Organisches Umsatzwachstum und operatives Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns hätten die Markterwartungen klar übertroffen, schrieb Julien Dormois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund erwarteter Zollbelastungen habe er jedoch seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2024/25 und 2025/26 reduziert./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 13:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 13:52 / ET