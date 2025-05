RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach aktuellen Flugzeug-Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Mit den im April 56 ausgelieferten Maschinen liege der Flugzeugbauer um 8 Prozent hinter dem Vorjahr zurück, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Er sei nach wie vor der Meinung, dass sich die Anleger in erster Linie auf die Umsetzung des Jahresziels von 820 Fliegern und die Übernahme einiger Werke des US-Flugzeugzulieferers Spirit Aerosystems konzentrieren dürften./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 15:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 15:56 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 153,6EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 185

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m