ServicePower erwirbt Inveniam und revolutioniert das Field Service Management mit Vision-AI-Technologie

Mclean, Va. und Paris (ots/PRNewswire) - ServicePower, ein führender Anbieter

von Software für das Außendienstmanagement, gab heute die Übernahme von Inveniam

bekannt, einem in Frankreich ansässigen Pionier im Bereich der KI-gestützten

Computer-Vision-Technologie zur Automatisierung der Qualitätssicherung im

Außendienst. Diese strategische Übernahme ist ein bedeutender Schritt in der

Mission von ServicePower, Innovation und Automatisierung in der globalen

Field-Service-Management-Branche voranzutreiben.



Inveniam liefert hochmoderne Lösungen für visuelle Intelligenz, die es

Unternehmen insbesondere in den Bereichen Telekommunikation,

Versorgungsunternehmen und Infrastruktur ermöglichen, Qualitätssicherungs- und

Betriebsbewertungen in Echtzeit durchzuführen und die Arbeit der Techniker vor

Ort mit Hilfe von Computer Vision und KI-Techniken zu steuern. Mit dieser

Übernahme stärkt ServicePower seine Fähigkeit, datengesteuerte, automatisierte

Erkenntnisse anzubieten, die Kosten senken, die Effizienz der Techniker steigern

und das Kundenerlebnis verbessern.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AIG - American International Group Inc! Long 77,79€ 0,48 × 14,57 Zum Produkt Short 89,20€ 0,68 × 10,71 Zum Produkt