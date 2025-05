Dawn Health und Merck starten digitales Ökosystem der nächsten Generation für Wachstumsstörungen

Erdman schrieb 25.04.25, 14:45

Nicht viel los auf der HV. Die Menschen gehen nicht in die e-HV. Die wollen die HV in der Jahrhunderthalle!



Hauptkritik Managergehälter zu hoch, steigen stark (nachhaltig nennt das der GF)

nur die Dividende folgt nicht, eben weniger nachhaltig.

Die Gewinnausschüttungsquote ist <3 0%. Sollte aber in Richtung 40% gehen, fordern die Aktionärsschützer.