QNB eröffnet als erste Bank im Nahen Osten und Afrika eine Filiale in Indiens GIFT City

DOHA, Katar, 7. Mai 2025 /PRNewswire/ -- QNB, das größte Finanzinstitut im Nahen Osten und Afrika (MEA), ist die erste Bank aus der MEA-Region, die eine Filiale in GIFT City in Gujarat, das erste internationale Finanzzentrum und die erste Sonderwirtschaftszone eröffnet hat.

Herr Ali Darwish, Senior Executive Vice President für das internationale Geschäft der QNB Group, sagte: „Indien ist eine der am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaften der Welt und auf dem besten Weg, ein wichtiges globales Zentrum für Lieferketten und Produktion zu werden. Indiens Devisenreserven belaufen sich auf über 650 Mrd. USD und gehören damit zu den größten der Welt. Mit der neuen Filiale in GIFT hat die QNB ihre Produktpalette um ein Angebot in mehreren Währungen erweitert."

„Die GIFT-Filiale wird das umfangreiche regionale und internationale Netzwerk der QNB in 28 Märkten auf drei Kontinenten stärken", fügte er hinzu.

„Die QNB baut ihre Präsenz in Indien aus und die neue Filiale in GIFT bietet eine breite Produktpalette an, die sowohl auf Verbindlichkeiten als auch auf Kredite ausgerichtet sind. Die Zweigstelle wird Kunden mit Sitz in Indien sowie Offshore-Kunden bei ihrem Finanzierungsbedarf in Fremdwährung unterstützen", sagte Gaurav Gupta, Geschäftsführer der Qatar National Bank in Indien.

QNB gründete 2017 seine erste Bankfiliale in Indien, die schnell gewachsen ist, um die internationalen Bankanforderungen indischer Firmen- und institutioneller Kunden zu erfüllen. QNB India ist eine „Scheduled Commercial Bank", eine Geschäftsbank, die landesweit umfassende Bankdienstleistungen anbietet. QNB India konzentriert sich auf Kreditlösungen für strukturierte Handels- und Betriebskapitalfinanzierungen sowie auf Darlehen mit langer Laufzeit für maßgeschneiderte Endanwendungen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2680301/QNB_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1917328/5304738/QNB_Group_Logo.jpg

Kontakt: prteam@qnb.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/qnb-eroffnet-als-erste-bank-im-nahen-osten-und-afrika-eine-filiale-in-indiens-gift-city-302449290.html