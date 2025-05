The Walt Disney Company und Miral kündigen Pläne für einen Disney Theme Park und ein Resort auf Yas Island in Abu Dhabi an

ABU DHABI, UAE, 8. Mai 2025 /PRNewswire/ -- The Walt Disney Company (NYSE: DIS) und Miral, Abu Dhabis führender Anbieter von Erlebniszielen und -erlebnissen, gaben eine Vereinbarung über die Errichtung eines Disney-Themenparks in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, bekannt. Das Resort am Wasser liegt auf der Yas Island, einem Weltklasse-Ziel für Unterhaltung und Freizeit, das Reisende aus dem Nahen Osten und Afrika, Indien, Asien, Europa und darüber hinaus anzieht. Dieses siebte Disney-Themenpark-esort wird Disney's ikonische Geschichten, Charaktere und Attraktionen mit Abu Dhabis pulsierender Kultur, den atemberaubenden Küstenlinien und der atemberaubenden Architektur verbinden.

"Abu Dhabi ist ein Ort, an dem Erbe und Innovation zusammentreffen, an dem wir unsere Vergangenheit bewahren und gleichzeitig die Zukunft gestalten", sagte His Excellency Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman von Miral. "Die Zusammenarbeit zwischen Abu Dhabi und Disney zeigt die bemerkenswerten Ergebnisse der Kombination von visionärer Führung und kreativer Exzellenz. Was wir mit Disney in Abu Dhabi schaffen, ist eine ganz neue Welt der Fantasie - ein Erlebnis, das Generationen in der Region und weltweit inspirieren und magische Momente und Erinnerungen schaffen wird, die Familien für immer bewahren werden. Durch die Entwicklung einzigartiger Attraktionen und Erlebnisse wird Abu Dhabi weiterhin ein bevorzugtes Reiseziel für die Welt sein.

Das neue Resort wird vollständig von Miral entwickelt und gebaut. Disney und seine legendären Imagineers werden das kreative Design und die operative Aufsicht leiten, um ein Erlebnis von Weltklasse zu bieten. Miral, das auf der Yas Island in Abu Dhabi in Zusammenarbeit mit amerikanischen und europäischen Marken eine Reihe von Familienunterhaltungsangeboten entwickelt hat, wird das Resort betreiben.

"Dies ist ein aufregender Moment für unser Unternehmen, da wir Pläne zum Bau eines aufregenden Disney-Themenparks in Abu Dhabi bekannt geben, dessen Kultur reich an Kunst und Kreativität ist", sagte Robert A. Iger, Chief Executive Officer der The Walt Disney Company. "Als unser siebter Themenpark wird er sich auf spektakuläre Weise aus diesem Land erheben und zeitgenössische Architektur mit modernster Technologie verbinden, um den Gästen auf einzigartige und moderne Weise tiefgreifende Unterhaltungserlebnisse zu bieten. Disneyland Abu Dhabi wird authentisch Disney und eindeutig emiratisch sein - eine Oase außergewöhnlicher Disney-Unterhaltung an diesem Knotenpunkt der Welt, die unsere zeitlosen Charaktere und Geschichten auf viele neue Arten zum Leben erweckt und zu einer Quelle der Freude und Inspiration für die Menschen dieser riesigen Region wird, an der sich noch Generationen erfreuen werden.

