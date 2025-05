Ideematec und Parliament Energy Holdings verlängern strategische Partnerschaft für Solarprojekte in den USA

Aufbauend auf diesem Erfolg wird Ideematec seine Horizon L:TEC 1P-Tracker für die bevorstehende 2,1-GW-Projektpipeline von PEH in Texas liefern. Das erste Projekt in dieser Pipeline – eine 650-MWdc-Anlage südlich von Dallas, Texas – soll Ende 2025 in Bau gehen.

„Unsere langjährige Erfahrung in hurrikangefährdeten Regionen in Verbindung mit unserem Hagel-Stow-Konstruktionsverfahren gibt PEH die Gewissheit, dass die L:TEC 1P-Konstruktion sowohl starken Winden als auch Hagelschlägen standhält – selbst wenn diese gleichzeitig auftreten", erklärte Philipp Klemm, CEO von Ideematec Inc.

Informationen zu Ideematec

IDEEMATEC ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von leistungsstarken Solar-Nachführsystemen mit seinem nordamerikanischen Hauptsitz in Arizona. Mit über 15 Jahren globaler Erfahrung in der Nachführtechnik und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von mehr als 7 GW installierter Leistung ist IDEEMATEC ein anerkannter Marktführer in der Branche. Das flexible Tracker-Design ermöglicht eine einfache Installation, einen zuverlässigen Betrieb und hervorragende Energieerträge.

Die L:TEC Familie stellt die neueste Entwicklung von IDEEMATEC im Bereich der Solarnachführungstechnologie dar – ein modulares Portfolio, das auf einer einheitlichen Plattform basiert und sowohl 1P- als auch 2P-Konfigurationen unterstützt. Es verfügt über eine patentierte Verriegelungstechnologie, die das System stabilisiert, indem sie die Tracker in jeder Position fixiert. L:TEC bietet jetzt vormontierte Komponenten und verbesserte Lösungen zum Schutz des Systems bei extremen Wetterereignissen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ideematec.com

