Tesla kann 'Robotaxi' nicht als Marke schützen

RandomGambler1 schrieb 03.05.25, 12:50

Danke für deine Klarstellung.



Jetzt weiß ich, wo ich dich einordnen muss.



Nur soviel, ich kenne nur freie Meinung und die will ich mir von dem rechten Dreck, inkl. Trump, Vance und Musk, nicht nehmen lassen !

Auch nicht von der in der Schweiz lebenden Lesbe, in der Führung einer homophoben Partei.

Das wird man ja nochmal sagen dürfen :D