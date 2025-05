Revolutionierung der Energiespeicherung für C&I

MÜNCHEN, 8. Mai 2025 /PRNewswire/ -- HUAZHI ENERGY, ein führender chinesischer Hersteller von kommerziellen und industriellen Energiespeichersystemen, präsentierte sein innovatives Produkt EnerBox am Stand C2-254 während der Intersolar Europe 2025, Europas größter Energiemesse, die auf der Messe München in Deutschland stattfindet.

Auf der Intersolar Europe stellt HUAZHI seine Energiespeicherlösungen vor, die für gewerbliche und industrielle Anwendungen maßgeschneidert sind. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Globalisierung des Unternehmens, der bei europäischen Branchenexperten, Händlern und Investoren im Bereich der erneuerbaren Energien große Aufmerksamkeit erregt.

EnerBox für C&I Lösung: Hohe Sicherheit, hohe Dichte, hohe Flexibilität, Vollszenario-Anwendung

Die EnerBox wurde entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach dezentralen Energiespeichern in ganz Europa zu befriedigen. Sie integriert HUAZHI's proprietäre PCS-Technologie mit einem All-in-One-Design, das auf C&I-Anwendungen wie Peak Shaving, Frequenzregulierung, Stromhandel, PV+ESS+EV-Ladegeräte zugeschnitten ist, und bietet eine flexible Konfiguration und Skalierbarkeit, so dass sie sich an verschiedene Anwendungsszenarien und Betriebsarten anpassen kann. Die brandneue EnerBox verfügt über eine Energiedichte von bis zu 164 kWh/m³ und kann mit ihrer vorbeugenden Brandstrategie die ultimative Sicherheit des Systems gewährleisten.

Zertifiziert für europäischen Erfolg

EnerBox hat sich wichtige Zertifizierungen gesichert, darunter die Konformität mit EN 50549-1,C10/11, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056, IEC/EN 62477-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4, was den Einsatz für Kunden in der gesamten Region vereinfacht. EnerBox wird die VDE-AR-N 4110 im Juli 2025 erhalten. Diese Anerkennungen unterstreichen HUAZHIs Engagement für Sicherheit, Leistung und die Anpassung an gesetzliche Vorschriften.

Ausweitung der Partnerschaften für eine nachhaltige Zukunft

Mit unserer starken Produktforschung und -entwicklung sowie unseren detaillierten Serviceleistungen wollen wir ein zuverlässiger Partner für lokale Unternehmen und Versorgungsbetriebe sein. Mit dem festen Glauben an qualitativ hochwertige Lösungen und durch die enge Zusammenarbeit mit europäischen Partnern sind wir stets bestrebt, unsere Energiespeicherlösungen kontinuierlich zu erneuern und einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten.

Ein vertrauenswürdiger Global Player, der sich auf Technologie und exzellenten Service stützt

Als einer der Top-3-Anbieter von ESS für C&I in China hat sich HUAZHI innerhalb von drei Jahren schnell zu einem Marktführer entwickelt und ist nun bereit, offiziell in den europäischen Markt einzutreten. Das Unternehmen hat seine Führungsposition durch kontinuierliche Innovation und kundenorientierte Praktiken gefestigt. Mit einem vertikal integrierten Ansatz, der F&E, Fertigung und Projektdurchführung umfasst, kann HUAZHI wettbewerbsfähige Preise anbieten und ein starkes lokales Servicesystem mit lokalen Partnern in Europa aufbauen, um Qualität und Zuverlässigkeit der Dienstleistungen zu gewährleisten.

Zuvor hatte HUAZHI bereits mehrere C&I-Projekte in den Niederlanden und Belgien durchgeführt und damit seine Präsenz in Europa weiter ausgebaut. Die erfolgreiche Durchführung des EnerBox-Projekts hat zu erheblichen wirtschaftlichen Erträgen und positiven Auswirkungen auf die Umwelt geführt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.hzess.com oder kontaktieren Sie oversesa@huaz-tec.com. Sie können uns auch auf Linkedin folgen:https://www.linkedin.com/company/hzess

