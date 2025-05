Trump-Regierung kippt Bidens Exporthürden für KI-Technik

The_Jackal schrieb 05.05.25, 16:50

Das Gerede von angeblich „ernstzunehmender Konkurrenz“ ist nett, aber m.E. realitätsfern. AMD kann mit dem MI325X vielleicht ein bisschen Boden gutmachen – aber Nvidia ist doch längst nicht mehr nur ein Hardwarehersteller. Sie verkaufen ein komplett integriertes Ökosystem, in dem Hardware, Software und Services perfekt zusammenspielen. Während AMD versucht, überhaupt mal Fuß zu fassen, skaliert Nvidia bereits global – mit Marktanteilen, die nicht aus Zufall kommen, sondern weil ihre Kunden Ergebnisse sehen. CUDA, TensorRT, NVLink, DGX – das sind keine Buzzwords, das ist der aktuelle Industriestandard. Und wer glaubt, dass ein einzelner Chipvergleich Nvidia ins Wanken bringt, hat denke ich nicht verstanden, wie tief ihre Infrastruktur in den KI-Stacks dieser Welt verankert ist.....



Auch das ständige „Aber Nvidia ist so hoch bewertet“ ist ein primitiver Reflex. Hohe Bewertung fällt ja nicjt vom Himmel – sie basiert auf Performance, Marktstellung, Margen, Vision und Execution. Nvidia hat die letzten Jahre jedes Mal geliefert. Klar kann man der Meinung sein, dass Konzerne wie Nvidia „zu groß“ für weiteres Wachstum seien, aber ganz ehrlich.....Apple, Amazon oder Microsoft wurden von denselben Leuten vor 10 Jahren doch genauso belächelt.



Auch die Roadmap-Diskussion halte ich für verfehlt.. Natürlich haben andere Player ebenfalls Pläne – aber Nvidia diktiert nunmal den Takt. Ihre Roadmaps sind nicht bloß Ankündigungen, sie sind die Vorlage, an der sich alle anderen orientieren müssen. Der Unterschied ist: Nvidia macht, während andere noch "reden".



Und die Aussage, dass es „unerheblich“ sei, wenn Nvidia-Kunden Milliarden investieren, ist doch absurd. Wenn Hyperscaler wie Amazon, Meta oder Microsoft ihre Infrastruktur auf Nvidia ausrichten, dann nicht, weil sie keine Excel-Tabelle von AMD gesehen haben – sondern weil Nvidia der einzige Anbieter ist, der skaliert und liefert.

Und Fabriken hin oder her – Nvidia baut keine Foundries, sie bauen die Infrastruktur der Zukunft. Sie müssen TSMC nicht schlagen. Sie nutzen TSMC. Nvidia ist für mich das Gehirn, nicht die Hand. Und genau deshalb fließt das Kapital dorthin (auch meins. ;) )