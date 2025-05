robustes Umsatzwachstum (+15%) und überproportionale EBITDA-Performance (+32%) im Q1 2025

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender, hochvertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt- sowie die Energieindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten, veröffentlicht heute die Ergebnisse des ersten Quartals 2025.

HIGHLIGHTS Q1 2025

* Finanzzahlen [ 1 ]: Der Nettoumsatz wuchs um 15,1% (yoy) auf EUR 408,8 Millionen; das bereinigte EBITDA [ 2 ] stieg durch robuste operative Entwicklungen in allen Segmenten von EUR 37,2 Millionen auf EUR 48,8 Millionen (+31,2% yoy)

* Nettoumsatz der Segmente: Aerostructures: +7% und Energy: +15%

* Bereinigtes EBITDA der Segmente: Aerostructures: +36% und Energy: +25%

* Guidance 2025 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet einen Nettoumsatz von mehr als EUR 1,6 Milliarden mit einem bereinigten EBITDA von mehr als EUR 200 Millionen und einem stark positiven Nettoergebnis und Free Cash Flow

* Guidance Segmente 2025 erneut bestätigt: Aerostructures mit Nettoumsatz: >EUR 850 Millionen und Energy mit Nettoumsatz: ~ EUR 680 Millionen mit erwarteter Margenausweitung in beiden Segmenten

* Guidance 2026 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet einen Nettoumsatz von rund EUR 2 Milliarden mit einem bereinigten EBITDA von mehr als EUR 250 Millionen und einem stark positiven Nettoergebnis und Free Cash Flow

Robustes Wachstum - angetrieben durch Widerstandsfähigkeit im Aerostructures-Segment sowie positiver Dynamik in Energy

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 haben die Segmente Aerostructures und Energy von Montana Aerospace weiterhin eine starke Leistung erbracht, da beide Segmente ihren Nettoumsatz steigern und ein überproportionales EBITDA-Wachstum erzielen konnten. Diese Fortschritte wurden trotz unterschiedlicher externer Bedingungen in den Endmärkten erzielt. Das Segment Aerostructures ist nach wie vor mit externem Gegenwind konfrontiert, da Kunden wie Airbus und Boeing mit niedrigeren Produktionsraten als erwartet arbeiten. Dennoch konnte das Segment die Volumeneinbußen wirksam abfedern, indem es seinen Anteil bei bestehenden Kunden ausbaute und neue Verträge, auch im Raumfahrtsektor, abschloss. In der Zwischenzeit arbeitet das Segment Energy in einem äußerst positiven Umfeld. Die beschleunigten Investitionen in die Energiewende haben zu einer robusten Nachfrage nach Hochspannungsinfrastruktur geführt und das Wachstum angekurbelt. Das Segment Energy nutzte diese Dynamik, verzeichnete eine Produktionssteigerung und sicherte sich langfristige strategische Vereinbarungen, wodurch seine Marktposition weiter gefestigt wurde.