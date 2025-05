Innovation: Dein Schutzschild in unsicheren Zeiten Trotz globaler Herausforderungen zeigt der Medtech-Sektor beeindruckende Stärke. Innovationen und steigende Eingriffszahlen treiben das Wachstum an. Der Bellevue Fonds glänzt mit einem Plus von 2.7%, während andere Indizes Verluste hinnehmen. Große …