Heidelberg Materials startet mit Zuwächsen ins Jahr

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ehemals Heidelbergcement) hat im ersten Quartal überraschend viel verdient. "Trotz der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie einer schwierigen Wetterlage in einigen Regionen sind wir sehr gut ins Geschäftsjahr 2025 gestartet", sagte der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten am Donnerstag in Heidelberg. Dabei habe das Unternehmen vor allem von einem deutlichen Wachstum im Konzerngebiet Afrika-Mittelmeerraum-Westasien profitiert. Die Ziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigte das im Dax notierte Unternehmen.

Im ersten Quartal kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Das Unternehmen begründete dies hauptsächlich mit erzielten Preissteigerungen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um drei Millionen Euro auf 235 Millionen Euro zu. Analysten hatten hier deutlich weniger auf ihren Zetteln. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand weiterhin ein operatives Ergebnis zwischen 3,25 Milliarden und 3,55 Milliarden Euro an. Zum Ergebnis unter dem Strich machte der Konzern wie für das Auftaktquartal üblich keine Angaben./mne/stk