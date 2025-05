Ströer legt zum Jahresstart wie erwartet zu

Der Tscheche schrieb 24.04.25, 23:20

Krass, da hat man es gerade mal geschafft, das Jahr mit einem erhöhten Konzern-Eigenkapital abzuschließen:



Bild: 3022_20250424230258_Unbenannt

GB 2024, S. 141



und schon wird mal wieder daran gezehrt durch eine Dividende von 2,30€ pro Aktie bzw. insgesamt 128.451.119,90€.



Also mit einem ca. 30Mio.€ höherem EK das Jahr beendet und zack fast 100 Mio. mehr für die Dividende...



ABER wenn man sich die Einberufung zur Hauptversammlung durchliest, stößt man auf ganz andere Zahlen:



"Der persönlich haftende Gesellschafter und der Aufsichtsrat schlagen vor,





den im Jahresabschluss der Ströer SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von insgesamt EUR 325.371.734,39 wie folgt zu verwenden:



-

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 2,30 je dividendenberechtigte Stückaktie, das sind insgesamt EUR 128.451.119,90,



-

Einstellung eines Betrages in Höhe von EUR 1.920.614,49 in andere Gewinnrücklagen und



-

Vortrag des Restbetrages in Höhe von EUR 195.000.000,00 auf neue Rechnung."



https://www.ariva.de/news/eqs-hv-stroeer-se-co-kgaa-bekanntmachung-der-einberufung-11612569



Kann mir das vielleicht jemand erklären. Ich muss bald ins Bett und wollte das hier noch hier zusammenfassen vorher und finde auf die Schnelle die Auflösung nicht.