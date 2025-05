Adtran Networks verringert operativen Verlust - Umsatz zieht leicht an

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Telekomausrüster Adtran Networks hat zum Jahresauftakt unter anderem dank einer allmählichen Erholung der Kundennachfrage etwas mehr umgesetzt. Neben der höheren Nachfrage spielte der Tochter des US-Konzerns Adtran Holdings eine Normalisierung der Lagerbestände bei den Kunden in die Karten. Der Umsatz sei um vier Prozent auf 114 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei um fast ein Viertel auf 4,8 Millionen Euro gesunken./zb/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ADTRAN Holdings Aktie Die ADTRAN Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 20,35 auf Lang & Schwarz (08. Mai 2025, 07:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ADTRAN Holdings Aktie um +11,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,47 %. Die Marktkapitalisierung von ADTRAN Holdings bezifferte sich zuletzt auf 539,74 Mio.. ADTRAN Holdings zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5600 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +63,73 %/+13,35 % bedeutet.