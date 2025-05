Lanxess bestätigt Jahresziel

Protestsongs schrieb 28.02.25, 11:37

Pauschal kaum zu beantworten. Aber da LANXESS einen starken Produktionsfootprint in den jeweiligen Regionen, insb USA, hat, dürfte sich der Effekt in Grenzen halten.



Also bei LANXESS direkt. Bei den Kundenindustrien kann das dann schon wieder anders aussehen.