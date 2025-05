ABOUT YOU Holding SE: Rekordjahr mit über 2 Mrd. Euro Umsatz!

ABOUT YOU verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/2025 ein Rekordjahr mit einem Umsatzwachstum von 3,4% auf über 2 Milliarden Euro und einem bereinigten EBITDA von 28,1 Millionen Euro.

Die Zahl der aktiven Kund*innen stieg um 4,8% auf 12,9 Millionen, und der durchschnittliche Bestellwert erhöhte sich um 3,6% auf 60,1 Euro.

SCAYLE, die B2B-Sparte von ABOUT YOU, verzeichnete ein starkes Wachstum der wiederkehrenden Lizenzumsätze um 23% und eine bereinigte EBITDA-Marge von 47%.

Die Bruttomarge von ABOUT YOU stieg auf 40,4% aufgrund einer geringeren Rabattintensität im Markt.

Der Free Cash-Flow betrug 55,5 Millionen Euro, was eine robuste Liquiditätsposition von 154,5 Millionen Euro sicherte.

Für das Geschäftsjahr 2025/2026 erwartet ABOUT YOU ein moderates Umsatzwachstum und eine starke Steigerung des bereinigten EBITDA.

Der nächste wichtige Termin, Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024/2025, bei ABOUT YOU Holding ist am 08.05.2025.

Der Kurs von ABOUT YOU Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,7450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,15 % im Plus.

21 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,7500EUR das entspricht einem Plus von +0,07 % seit der Veröffentlichung.