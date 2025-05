Rheinmetall-Aktie: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einstieg?

Die Rheinmetall-Aktie hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Performance gezeigt, mit einem Kursplus von 126 Prozent im Jahr 2022 und 53 Prozent im Jahr 2023. Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Kurs sogar um 153 Prozent. Trotz dieser starken Entwicklung zögern viele Anleger, in die Aktie zu investieren, da sie befürchten, dass der Kurs bereits zu hoch ist. Ähnlich wie bei Nvidia, wo Anleger ebenfalls unsicher waren, ob sie nach einem Kursanstieg einsteigen sollten, stellt sich die Frage, ob Rheinmetall noch weiteres Wachstumspotenzial hat.

Die wallstreetONLINE Börsenlounge hat die Aktie mehrfach in ihr Depot aufgenommen und betont, dass Rücksetzer als Kaufgelegenheiten genutzt werden sollten. Analysten zeigen sich optimistisch und heben ihre Kursziele an. So hat die UBS das Kursziel von 1.600 auf 1.840 Euro angehoben, während andere Analysten sogar Kursziele von bis zu 2.220 Euro sehen. Diese positiven Einschätzungen basieren auf dem starken Wachstum des Unternehmens, insbesondere im Verteidigungsgeschäft, das durch geopolitische Spannungen und steigende Rüstungsausgaben begünstigt wird.