Goldpreis erholt sich: Steigt auf über 3.260 US-Dollar trotz Unsicherheiten!

Seit Jahresbeginn hat Gold um fast 25 Prozent zugelegt und erreichte im April ein Rekordhoch von über 3.500 US-Dollar je Unze. Der Anstieg des Goldpreises wurde durch eine Flucht in sichere Anlagen, ausgelöst durch Trumps Zollpolitik, sowie durch spekulative Käufe in China und die Nachfrage globaler Zentralbanken begünstigt. Am Montag stieg der Spotpreis für Gold um 0,64 Prozent auf 3.260,06 US-Dollar je Unze.

Der Goldpreis hat am Montag wieder zugelegt und überschritt die Marke von 3.260 US-Dollar je Unze, nachdem er in der Vorwoche um 2,4 Prozent gefallen war. Diese Erholung folgt auf den ersten Zweiwochenverlust des Jahres, während die Anleger auf die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed blicken. Es wird erwartet, dass die Fed ihre Leitzinsen unverändert lässt, trotz des Drucks von US-Präsident Donald Trump, der nach starken Arbeitsmarktdaten eine Zinssenkung gefordert hatte.

Die Marktreaktionen wurden auch durch Trumps jüngste Äußerungen zum Handelskonflikt beeinflusst. Er erklärte, dass er in dieser Woche keine Gespräche mit seinem chinesischen Amtskollegen plane, und deutete an, dass er bereit sei, die Zölle auf chinesische Waren zu senken, da diese so hoch seien, dass der Handel zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt praktisch zum Stillstand gekommen sei. Diese widersprüchlichen Aussagen sorgten für Nervosität an den Märkten.

Nach den Verlusten der Vorwoche stieg der Goldpreis am Montag stark an und wurde am frühen Nachmittag bei 3.320 US-Dollar je Unze gehandelt. Trotz der Erholung bleibt das Rekordhoch von Ende April bei über 3.500 US-Dollar jedoch in weiter Ferne. Die Unsicherheiten im Welthandel und die unklare Geldpolitik der Fed, die voraussichtlich den Zinssatz bei 4,25 bis 4,50 Prozent belassen wird, treiben die Anleger zurück zu Gold als sicherem Hafen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Goldmarkt derzeit von geopolitischen Spannungen und der unberechenbaren Handels- und Zinspolitik der USA beeinflusst wird. Während die Nachfrage nach Gold als stabilisierendes Element in unsicheren Zeiten hoch bleibt, sind die Aussichten für den Preis von der weiteren Entwicklung im Handelskonflikt und den Entscheidungen der Fed abhängig.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 3.376USD auf Lang & Schwarz (08. Mai 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.