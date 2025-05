Bitcoin unter Druck: Zinsentscheidung und Handelskonflikt belasten Märkte!

Die Krypto-Märkte stehen vor einer entscheidenden Woche, in der die Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve und geopolitische Spannungen zwischen den USA und China die Kurse stark beeinflussen. Insbesondere Bitcoin (BTC) hat am Montag einen Rückgang auf etwa 94.700 US-Dollar verzeichnet, was auf eine zunehmende Vorsicht der Anleger vor der Zinsentscheidung am 7. Mai zurückzuführen ist. Analysten weisen darauf hin, dass die Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik der Fed, trotz der allgemeinen Erwartung, dass keine Zinssenkung erfolgen wird, die Märkte in Bewegung setzen könnte. Ein Analyst von Matrixport kommentiert, dass Bitcoin einen Teil seiner Gewinne aus dem April verloren hat, da Anleger in Deckung gehen.

Zusätzlich belastet die angespannte Lage im US-chinesischen Handelskonflikt die Märkte. China hat angekündigt, ein US-Angebot zur Wiederaufnahme von Verhandlungen zu prüfen, was die Märkte verunsichert. Der CoinDesk 20 Index, der die größten Kryptowährungen abbildet, fiel um 1,5 Prozent, während die Bitcoin-Dominanz leicht auf 63,7 Prozent zurückging. Der Altcoin Season Index stieg jedoch von 23 auf 27 Punkte, was auf ein wachsendes Interesse an alternativen Kryptowährungen hinweist. Der Crypto Fear and Greed Index zeigt eine leicht ängstlichere Marktstimmung.