Mattel zieht Finanzprognose zurück: Zölle und Preiserhöhungen belasten!

Der US-Spielwarenhersteller Mattel hat seine Finanzprognose für das laufende Jahr aufgrund steigender Kosten durch neue Importzölle, die von Präsident Donald Trump verhängt wurden, zurückgezogen. Diese Zölle betreffen insbesondere Spielwaren, die aus China importiert werden, was für Mattel problematisch ist, da die USA etwa die Hälfte des weltweiten Umsatzes des Unternehmens ausmachen. Der CEO von Mattel, Ynon Kreiz, äußerte, dass die Unsicherheiten im makroökonomischen Umfeld und die sich verändernde Zollsituation die Vorhersage von Konsumausgaben und Umsatz, insbesondere für die wichtige Weihnachtssaison, erschweren.

Um den finanziellen Druck zu mindern, kündigte Mattel Preiserhöhungen für bestimmte Produkte in den USA an. Kreiz betonte, dass die Zölle bereits zu Störungen in der Branche geführt haben und viele Unternehmen ihre Lieferketten angepasst oder Lieferungen in die USA eingestellt haben. Mattel plant, die Produktion des beliebten Kartenspiels UNO verstärkt in Indien anzusiedeln und den Anteil der in den USA verkauften Spielwaren, die aus China stammen, bis 2026 auf unter 15 Prozent zu senken.