Warren Buffett tritt als CEO zurück: Ende einer Ära für Berkshire Hathaway!

Warren Buffett, das als "Orakel von Omaha" bekannte Investmentgenie, hat angekündigt, sich zum Ende des Jahres von seiner Rolle als CEO von Berkshire Hathaway zurückzuziehen. Nach über einem halben Jahrhundert an der Spitze des Unternehmens und der Finanzwelt insgesamt, markiert sein Rücktritt das Ende einer Ära. Buffett, der für seine ruhige und bedachte Herangehensweise an Investitionen bekannt ist, hat mit seinen Entscheidungen die Märkte maßgeblich beeinflusst und Berkshire Hathaway regelmäßig überdurchschnittliche Renditen beschert.

Buffetts Rückzug erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktien von Berkshire Hathaway Rekordhöhen erreichen. Am Freitag erreichten die B-Aktien mit über 542 US-Dollar einen Höchststand, bevor sie am Montag um 4,7 Prozent fielen, als Anleger Gewinne mitnahmen. Trotz dieser Rückgänge bleibt das Unternehmen für das laufende Jahr mit einem Gewinn von über 13 Prozent pro Aktie stark. Buffett wird dem Verwaltungsrat vorschlagen, seinen Nachfolger Greg Abel zum neuen CEO zu ernennen, was als logische Fortsetzung seiner Nachfolgeplanung gilt.