Fresenius überrascht mit starken Quartalszahlen: Umsatz und Gewinn steigen!

Die Medikamentensparte Fresenius Kabi zeigte sich als besonders stark, mit einer hohen Nachfrage in den Bereichen MedTech (+7 Prozent), Nutrition (+7 Prozent) und Biopharma (+40 Prozent). In der Kliniktochter Fresenius Helios war die Entwicklung jedoch gemischt: Während die Kliniken in Deutschland unter dem Wegfall staatlicher Energiehilfen litten, konnte Helios Spanien mit einer starken Performance überzeugen. Das Helios Performance Programm verläuft planmäßig und soll in der zweiten Jahreshälfte spürbare Ergebnisbeiträge liefern.

Trotz geopolitischer Unsicherheiten und potenzieller Risiken, wie neuen Zöllen, hält Fresenius an seinem Ausblick für 2025 fest. Das Unternehmen erwartet ein organisches Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent sowie ein bereinigtes EBIT-Wachstum zwischen drei und sieben Prozent.

Die Anleger reagierten positiv auf die Quartalszahlen, und die Fresenius-Aktie notierte zuletzt bei 42,68 Euro, was einem Plus von 0,40 Prozent entspricht. Am Mittwochvormittag stieg die Aktie um 0,9 Prozent auf 42,76 Euro. Die Jahresperformance der Aktie ist beeindruckend, mit einem Anstieg von über 50 Prozent, während sie in den letzten drei Monaten um 16,5 Prozent zulegte. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen, was die positive Marktstimmung unterstreicht.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 43,47EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.