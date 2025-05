Ferrari übertrifft Erwartungen: Nettogewinn steigt trotz Zollrisiken!

Der Luxusautohersteller Ferrari hat im ersten Quartal 2025 einen signifikanten Anstieg des Nettogewinns um 17 Prozent auf 412 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Dies übertraf die Erwartungen von Analysten, die mit einem Gewinn von 410 Millionen Euro gerechnet hatten. CEO Benedetto Vigna äußerte sich optimistisch und betonte, dass das Unternehmen trotz nur minimal gestiegener Auslieferungen von 3.593 Fahrzeugen, was einem Anstieg von rund einem Prozent entspricht, in allen wichtigen Kennzahlen zweistelliges Wachstum erzielen konnte. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro, was auf die Einführung neuer Modelle und eine erhöhte Nachfrage nach individualisierten Fahrzeugen zurückzuführen ist.

Trotz dieser positiven Entwicklungen äußerte Ferrari Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Profitabilität. Die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump, insbesondere die Einführung von Zöllen auf in der EU produzierte Fahrzeuge, könnte die Margen des Unternehmens belasten. Im Quartalsbericht wird darauf hingewiesen, dass die Prognose für 2025 einem potenziellen Risiko eines Rückgangs der Profitabilitätsmargen um 50 Basispunkte unterliegt. Diese Unsicherheiten betreffen nicht nur Ferrari, sondern auch andere europäische Automobilhersteller, die bereits deutliche Gewinneinbußen hinnehmen mussten und ihre Prognosen aufgrund der Zollpolitik gesenkt haben.

Um den Auswirkungen der Zölle entgegenzuwirken, kündigte Ferrari bereits Ende März eine Preiserhöhung von bis zu 10 Prozent für bestimmte Modelle an, was den Preis eines typischen Ferraris um bis zu 50.000 Euro erhöhen könnte. Während die Verkäufe in China, einem wichtigen Markt für Luxusautos, um ein Viertel zurückgingen, konnte Ferrari in Europa und Amerika zulegen, wobei Europa die wichtigste Region für das Unternehmen bleibt.

Insgesamt zeigt Ferrari, dass es trotz der Herausforderungen durch die Handelspolitik und einen Rückgang in einem wichtigen Markt in der Lage ist, seine Profitabilität zu steigern. Die positive Entwicklung im ersten Quartal lässt auf ein vielversprechendes Jahr hoffen, auch wenn die Unsicherheiten durch die Zölle im Hinterkopf bleiben. Die Jahresprognose wurde bestätigt, und das Unternehmen bleibt optimistisch hinsichtlich seiner zukünftigen Entwicklung.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 424,6EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.