Continental AG: Comeback mit Rekordgewinn und Umstrukturierung im Fokus!

Die Continental AG, einst von Krisen geplagt, hat im ersten Quartal 2025 ein bemerkenswertes Comeback gefeiert. Der Gewinn des Unternehmens hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt und erreichte 586 Millionen Euro, das beste Ergebnis seit 2021. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die geplante Abspaltung der Automobilzuliefer-Sparte zurückzuführen, die signifikante Kostensenkungen verspricht. Zudem erholt sich der Reifensmarkt von den schwächeren Vorjahreswerten.

Der Gesamtumsatz von Continental belief sich auf 9,7 Milliarden Euro, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Trotz dieser Umsatzrückgänge hat das Unternehmen bereits Stellenstreichungen an mehreren deutschen Standorten angekündigt, was mehr als 10.000 Arbeitsplätze betrifft. Arbeitnehmervertreter äußern Bedenken hinsichtlich der Unternehmensstruktur und fordern klare Perspektiven für die Belegschaft.