Deutz AG: Starkes Q1 2025 – Umsatzprognose und Kursziel steigen!

Die Deutz AG, ein führender Hersteller von Motoren, hat einen vielversprechenden Start ins Geschäftsjahr 2025 hingelegt, wie eine aktuelle Analyse von Quirin Privatbank zeigt. Im ersten Quartal 2025 verzeichnete das Unternehmen einen beeindruckenden Auftragseingang von 546,1 Millionen Euro, was einem Anstieg von 30,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung wird durch die Konsolidierung und Integration neuer Akquisitionen, wie Blue Star Power Systems in den USA, sowie durch die Vertriebsaktivitäten von RRPS unterstützt. Die Analysten erwarten, dass die Serviceumsätze im laufenden Jahr weiter steigen werden, was die Schwächen im Kerngeschäft der Motorenproduktion teilweise ausgleichen könnte.

Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Umsatzwachstum von etwa 25 % auf 2,275 Milliarden Euro prognostiziert. Das bereinigte EBIT soll 117,5 Millionen Euro erreichen, wobei die EBIT-Marge von 5,2 % durch die zyklisch bedingte Schwäche im Motorenbereich belastet wird. Dennoch wird ein stabiler Anstieg der Serviceverkäufe erwartet, der das Unternehmen unterstützen könnte. Trotz einer Umsatzproportion von 29 % aus den USA, die potenziell von Zöllen betroffen sein könnte, wird Deutz als relativ unempfindlich gegenüber solchen Risiken eingeschätzt, da das Unternehmen vor allem in spezifische Anwendungen und langfristige Projekte liefert.