DAX auf Rekordkurs: Resiliente Unternehmen trotzen Unsicherheiten!

In den letzten Monaten haben zahlreiche Unternehmen, darunter die Deutsche Bank, Microsoft und Meta, trotz herausfordernder Rahmenbedingungen beeindruckende Quartalsergebnisse präsentiert. Diese Resilienz der Unternehmen zeigt sich sowohl in den USA als auch in Deutschland und gibt dem DAX Auftrieb, der weiterhin auf einen Aufwärtstrend zusteuert. Die Unsicherheiten, die durch politische Entwicklungen, insbesondere die Handelsdrohungen von Donald Trump, entstanden sind, scheinen den DAX nicht nachhaltig zu belasten. Der Index hat im April zwar einen Rückgang erlebt, jedoch blieb der Monatsschluss über der Marke von 22.200 Punkten, was auf die Stabilität des Bullenmarktes hinweist. Das mittelfristige Kursziel von 26.800 Punkten bleibt weiterhin im Fokus.

Die Erholung des DAX nach der Korrektur im April wird durch die Hoffnung auf einen Handelsdeal mit den USA sowie durch fiskalpolitische Anreize und mögliche Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank unterstützt. Diese Faktoren schaffen ein attraktives Umfeld für Anleger. Zudem zeigen die Banken ein positives Sentiment, da sie von einem verbesserten Kreditgeschäft durch Investitionen in Energie, Infrastruktur und Verteidigung profitieren könnten. Dies könnte die Profitabilität der Banken steigern und die Renditen am langen Ende der Zinskurve erhöhen.