Thyssenkrupp: Finanzberichte & Zukunft des Werks Kreuztal-Eichen im Fokus! Die thyssenkrupp AG hat am 5. Mai 2025 eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024/2025 herausgegeben. Der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal wird am 15. Mai 2025 sowohl in deutscher als …