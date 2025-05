Ölpreise steigen: Opec+ erhöht Produktion – Was bedeutet das für uns? Die Ölpreise haben am Dienstag, den 23. Mai 2023, einen Anstieg verzeichnet. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Nachmittag 61,67 Dollar, was einem Anstieg von 1,43 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der …