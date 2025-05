Allianz SE kauft 77.180 Aktien zurück – Analysten heben Kursziel auf 380 Euro!

Am 7. Mai 2025 veröffentlichte die Allianz SE eine Mitteilung über den Erwerb eigener Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms. Im Zeitraum vom 28. April bis 2. Mai 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 77.180 Aktien. Diese Käufe wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie über mehrere multilaterale Handelssysteme abgewickelt. Die Stückzahlen und Durchschnittskurse der Käufe sind detailliert aufgeführt: Am 28. April wurden 17.443 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 360,45 Euro gekauft, gefolgt von 13.900 Aktien am 29. April zu 360,98 Euro, weiteren 13.900 Aktien am 30. April zu 364,15 Euro und schließlich 31.937 Aktien am 2. Mai zu 366,79 Euro. Insgesamt beläuft sich die Zahl der seit dem 21. März 2025 im Rahmen des Rückkaufprogramms erworbenen Aktien auf 1.269.904.

Die Mitteilung erfolgt im Einklang mit den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052, die Transparenz und Marktintegrität fördern sollen. Die Allianz SE hat die Transaktionen auf ihrer Website veröffentlicht, um den Anforderungen an die Offenlegung nachzukommen.