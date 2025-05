BioNTech: Neuer Hoffnungsträger gegen Gebärmutterkrebs bis 2026!

Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech, bekannt durch seinen Corona-Impfstoff, plant, bis Ende 2025 einen Zulassungsantrag für ein neuartiges Krebsmedikament in den USA einzureichen. Diese Therapie, die sich gegen Gebärmutterkrebs richtet, nutzt Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, um Chemotherapeutika gezielt an Krebszellen zu bringen. BioNTech strebt eine erste Marktzulassung für 2026 an und führt derzeit klinische Studien in der Phase 3 für mehrere Wirkstoffkandidaten durch, die verschiedene Krebsarten behandeln sollen.

Die Geschäftsentwicklung von BioNTech wird von den Auswirkungen des abflauenden Covid-19-Geschäfts beeinflusst. Im Jahr 2024 betrug der Nettoverlust rund 700 Millionen Euro, nachdem das Unternehmen 2022 noch einen Gewinn von etwa 9,4 Milliarden Euro erzielt hatte. Analysten und Investoren richten ihr Augenmerk auf die Quartalszahlen und die Umsatzprognosen für das gesamte Geschäftsjahr, während die bevorstehende Onkologiekonferenz ASCO im Mai 2025 als entscheidend für die zukünftige Aktienentwicklung angesehen wird.

BioNTech hat ein diversifiziertes Forschungsportfolio mit rund 20 Medikamenten in der Phase 3 und über 30 weiteren Projekten in der Phase 2. Die Kombinationstherapien, die BioNTech entwickelt, könnten sich als Wettbewerbsvorteil erweisen, da andere große Pharmaunternehmen in diesem Bereich nicht vergleichbar aufgestellt sind. Analysten und Investoren zeigen sich optimistisch, dass BioNTech durch seine Innovationskraft und die politischen Bestrebungen in Deutschland, führend in der Krebsmedizin zu werden, gut positioniert ist.

Insgesamt steht BioNTech vor der Herausforderung, die finanziellen Verluste zu bewältigen und gleichzeitig die Entwicklung neuer Therapien voranzutreiben, während das Unternehmen sich auf die nächsten Schritte in der Onkologie konzentriert.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 92,80EUR auf Nasdaq (08. Mai 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.