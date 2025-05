Evotec-Aktien stürzen ab: Was bedeutet das für die Zukunft des Unternehmens?

Evotec SE, ein führendes Unternehmen in der Wirkstoffforschung und -entwicklung, hat am Dienstag nach der Veröffentlichung seiner Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 einen deutlichen Rückgang der Aktienkurse verzeichnet. Die Aktie fiel um mehr als 7 Prozent auf unter 7 Euro, was auf eine schlechtere als erwartete Geschäftsentwicklung zurückzuführen ist. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent auf 200 Millionen Euro, was vor allem auf geringere Erlöse im Bereich Shared R&D zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA brach um etwa 60 Prozent auf 3,1 Millionen Euro ein, was die Marktteilnehmer besorgte.

Trotz dieser Rückschläge bekräftigte der CEO von Evotec, Dr. Christian Wojczewski, die Prognosen für 2025 und die mittelfristigen Ziele bis 2028. Das Unternehmen plant, sich auf hochwertige Dienstleistungen und spezifische Therapiegebiete zu konzentrieren und sein Projektportfolio um etwa 30 Prozent zu reduzieren. Dies soll durch den verstärkten Einsatz von Automatisierung und künstlicher Intelligenz geschehen. Evotec strebt an, zwischen 2024 und 2028 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 8 bis 12 Prozent zu erreichen und die EBITDA-Marge auf über 20 Prozent zu steigern.