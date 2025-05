Kontron glänzt im Q1 2025: Umsatz und Gewinn sprengen Erwartungen!

Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat im ersten Quartal 2025 ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum verzeichnet. Der Umsatz stieg um 8,2 Prozent auf 385,4 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr, während das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) um beeindruckende 35,6 Prozent auf 48 Millionen Euro zulegte. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 12,4 Prozent, die deutlich über dem Vorjahreswert von 10,0 Prozent liegt. Der Gewinn nach Minderheitenanteilen betrug 20,1 Millionen Euro, was einem Anstieg von 23,3 Prozent im Vergleich zu 16,3 Millionen Euro im Vorjahr entspricht.

Ein wesentlicher Faktor für das Wachstum ist der Anstieg der Bruttomarge auf 44,0 Prozent, was auf einen höheren Anteil margenstarker Erlöse aus dem Bereich Software und Lösungen zurückzuführen ist. Dieser Segmentanteil am Gesamtumsatz stieg auf 34,9 Prozent, was die Qualität der Umsätze weiter verbessert hat. Der Auftragsbestand von Kontron wuchs auf 2,19 Milliarden Euro, was eine Book-to-Bill-Ratio von 1,28 bedeutet. Dies zeigt, dass für jeden Euro Umsatz 1,28 Euro an neuen Aufträgen eingegangen sind, was positive Perspektiven für die zukünftige Geschäftsentwicklung schafft.