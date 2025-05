Deutsche Telekom: Quartalsbericht & Aktienrückkauf – Alle Details hier!

Die Deutsche Telekom AG hat am 5. Mai 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Quartalsberichte herausgegeben. Der Quartalsfinanzbericht für das erste Halbjahr (Q1) wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache am 15. Mai 2025 veröffentlicht. Die Berichte sind auf der Unternehmenswebsite unter den angegebenen Links zugänglich. Diese Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für gesetzliche Meldepflichten und Unternehmensnachrichten zuständig ist.

Die Einzelheiten der Käufe umfassen das Datum, die Anzahl der erworbenen Aktien, den täglich gewichteten Durchschnittskurs sowie den Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten. So wurden am 28. April 277.559 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 31,0589 Euro pro Aktie gekauft, was einen Gesamtpreis von etwa 8,62 Millionen Euro ergibt. Am 29. April wurden 277.860 Aktien zu einem ähnlichen Preis erworben, gefolgt von 260.074 Aktien am 30. April und 257.985 Aktien am 2. Mai. Der durchschnittliche Kaufpreis über den gesamten Zeitraum betrug 31,3193 Euro, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 33,62 Millionen Euro.

Insgesamt hat die Deutsche Telekom AG seit Beginn des Rückkaufprogramms am 10. April 2025 bis zum 2. Mai 2025 bereits 3.675.721 Aktien zurückgekauft. Diese Maßnahmen sind Teil der Strategie des Unternehmens, den Wert für die Aktionäre zu steigern und die Kapitalstruktur zu optimieren.

Die Deutsche Telekom AG, mit Sitz in Bonn, ist ein führendes Unternehmen in der Telekommunikationsbranche und verfolgt kontinuierlich Maßnahmen zur Stärkung ihrer Marktposition und zur Verbesserung der finanziellen Performance. Die bevorstehenden Quartalsberichte werden von Investoren und Analysten mit großem Interesse erwartet, da sie wichtige Einblicke in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens geben werden.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 31,94EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.